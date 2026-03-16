Max Verstappen je najbolj ostro doslej kritiziral nove dirkalnike formule 1. "To je grozno. Če je komu to všeč, potem ne ve, kaj je dirkanje," je dejal po VN Kitajske, na kateri je deset krogov pred ciljem odstopil. Z Red Bullovim dirkalnikom ni konkurenčen Mercedesu in Ferrariju, ki sta v boju za zmagovalni balkon v Šanghaju pripravila pravi spektakel. Lewis Hamilton je na drugi strani dejal, da že dolgo ni tako užival. "Niti malo ni zabavno. Kot bi igral igrico Mario Kart. To ni dirkanje," pa je kar bruhalo od frustracij iz nizozemskega dirkača. Šef Mercedesove ekipe Toto Wolff meni, da je temu tako, ker ima po letih premoči na začetku te sezone skoraj nevozen dirkalnik. "Max je v grozljivki."

Medtem ko sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes) in del navijačev uživajo v letošnjem dirkanju, Max Verstappen (Red Bull) ne uživa niti malo. "Že dolgo nisem na dirki formule 1 tako užival, morda še nikoli," je po tretjem mestu v Šanghaju dejal Hamilton, ki je imel res izvrstno bitko s Chralesom Leclercom (Ferrari). Povsem drugačno mnenje o dirkanju z dirkalniki nove generacije pa ima štirikratni prvak Verstappen, ki pravi, da temu ni tako zato, ker ne dirka v ospredju. Na veliki nagradi Kitajske je ostal brez točk na sobotnem šprintu, na nedeljski dirki bi bil sicer šesti, a je deset krogov pred ciljem odstopil. Razlog: okvara na hlajenju električnega dela pogonskega sklopa. Teden prej je bil v Melbournu šesti.

Max Verstappen ima na začetku sezone težavo že s tem, da premaga dirkače ekip Racing Bulls, Haas in Alpine. Foto: Reuters "To je grozno. Če je komu to všeč, potem ne ve, kaj je dirkanje," je dejal po dirki v Šanghaju. "Niti malo ni zabavno. Kot bi igral igrico Mario Kart. To ni dirkanje. Prehitiš, ko pritisneš na gumb. Potem se ti izprazni baterija in na naslednji ravnini te dirkač prehiti nazaj. To je smešno." Podobne izjave je v zadnjih dneh dajal tudi Lando Norris (McLaren), ki pa dirke na Kitajskem niti ni mogel izkusiti, saj je zaradi napake na pogonskem sklopu ni niti začel. "To dirkanje je všeč samo Kimiju in Georgeu, ki zmagujeta. Sta daleč pred vsemi. Ferrari ima dobre štarte in se potem bori nekaj krogov z njima, nato pa se že vse postavi na mesto. Takšno ne bi smelo biti dirkanje. Isto bi rekel, tudi če bi zmagoval," je še dejal vidno frustriran nizozemski dirkač.

Verstappen je sicer že pred leti, ko so sprejemali nova pravila, kjer imata električni del pogonskega sklopa in del z notranjim izgorevanjem enak delež, opozarjal, da to ne sodi v formulo 1. Pred začetkom sezone se je nato slikovito izrazil, da je to formula 1 na steroidih. Sam se je sicer v minulih dneh že nekajkrat pogovarjal z odgovornimi na Mednarodni avtomobilistični zvezi (Fia), da bi pravila nekoliko spremenili. Vprašanje, če je to sredi sezone sploh možno. Pa tudi, če sploh obstaja interes vodstva tekmovanja, ki si ob toliko prehitevanjih, pa naj bodo še tako umetna, že mane roke. Le nekaj ur po dirki v Melbournu so že sporočili podatek, da je bilo prehitevanj kar 75 več kot leto prej. Podatka o številu prehitevanj v Šanghaju za zdaj še niso objavili, a občutek je bil, da jih je bilo še precej več.

Wolff: Verstappen je v grozljivki

Totu Wolffu se na začetku sezone smeji. Foto: Guliverimage Toto Wolff, ki je znan po svojem nič kaj prijaznem odnosu do Red Bullove ekipe, pravi, da so Verstappnove besede bolj ali manj posledica tega, da je njegov dirkalnik praktično nevozen. "Max je v grozljivki. Če ste videli posnetek njegovega kroga s kvalifikacij, vam je jasno, da je ta dirkalnik nemogoče voziti." Tudi sam Nizozemec je po kvalifikacijah dejal, da je bil vsak krog bitka za preživetje. Z osmega štartnega mesta je nato slabo speljal in bil v prvem zavoju šele 16., po prvem krogu pa 14.



Wolff tako o dirkanju z novo generacijo dirkalnikov deli Hamiltonovo mnenje: "Z vidika zabave smo videli veliko prehitevanj. Vsi smo malo preveč nostalgični po starih časih, a je tudi danes produkt dober. Pred nekaj leti smo bili del formule 1, ko prehitevanj sploh ni bilo. Na Kitajskem smo videli dobro dirkanje, tako da mislim, da je vse pozitivno." Se pa strinja, da je treba nekaj stvari popraviti, predvsem to, da morajo dirkači ob prazni bateriji na ravnini občasno spustiti plin.

"Nekateri seveda pravijo, da je super, ker zmagujejo"

Dirkači Mercedesa in Ferrarija so nad novo formulo 1 navdušeni. Na prvih dveh dirkah so pobrali vsa mesta na zmagovalnem balkonu. Foto: Reuters

Dirkač Red Bulla bo sicer vztrajal pri svojem. "Mislim, da govorim za večino dirkačev. Nekateri seveda pravijo, da je super, ker zmagujejo, in to razumem. Če imaš prednost, zakaj bi se temu odrekel!? Nikoli ne veš, kdaj boš spet imel tako dober dirkalnik. A če vprašate večino ostalih dirkačev, jim to ni všeč. In mislim, da tega ne marajo niti pravi oboževalci formule 1." Dejstvo pa je, da se velika večina gledalcev v tehniko niti ne spozna in samo vidijo dramatično dogajanje na stezi in v tem so na prvih dveh dirkah sezone več kot uživali. Vodstvo tekmovanja medtem gleda predvsem številke v gledanosti in ta je – tudi po zaslugi Netfixove serije Drive to Survive – samo še narasla. "To lahko uniči šport. Prej ali slej se jim bo maščevalo. Upam, da se bomo z vodstvom pogovorili in našli neko rešitev," je še dejal Verstappen.

Čez dva tedna sledi dirka v Suzuki, kjer je lani zmagal Verstappen. Foto: Reuters Sezona se bo nadaljevala zadnji marčevski konec tedna v Suzuki. Po veliki nagradi Japonske pa sledi kar pettedenski premor, saj so zaradi vojnih razmer v soseščini odpovedali dirki v Bahrajnu in Savdski Arabiji. Nadomestnih dirk v zadnjem hipu ne morejo organizirati. Maja se bo tako prvenstvo nadaljevalo z Miamiju. Pred dirko na Floridi po neuradnih podatkih Fia ne bo ničesar spreminjala.