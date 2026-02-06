Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Kim Kardashian v zvezi s prvakom Formule 1?

Kim Kardashian | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Tuji mediji poročajo, da naj bi bila Kim Kardashian v romantični zvezi z Lewisom Hamiltonom.

Če gre verjeti poročanjem tujih medijev, sta resničnostna zvezdnica Kim Kardashian in sedemkratni svetovni prvak Formule 1 Lewis Hamilton v romantični zvezi. Pred dnevi so  namreč opazili, kako je Kim priletela v Veliko Britanijo in preživela noč z Lewisom v luksuznem country clubu, poroča britanski časnik The Sun, TMZ pa je na družbenih omrežjih objavil posnetek z letališča, kako je Kim prispela na Otok.

Kim naj bi iz Los Angelesa priletela s svojim zasebnim letalom, s seboj pa je očitno prinesla kar nekaj prtljage. Viri navajajo, da sta si zagotovila varovan in zaseben oddih v klubu, kjer naj bi se razvajala v spa centru in si kasneje privoščila intimno večerjo.

Očividci so za medije povedali, da je bil njun oddih videti zelo romantično ter da so pred njuno sobo ves čas stali varnostniki. 

Lewis Hamilton | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Zveze javno (še) nista potrdila

Zvezdnika se sicer poznata že vrsto let, saj se gibljeta v istih družabnih krogih, a do zdaj nista bila romantično povezana. Kim je bila prej slavno poročena s Kanyejem Westom, s katerim imata štiri otroke, Lewis pa je v preteklosti hodil z več znanimi ženskami, vključno s pevko in igralko Nicole Scherzinger.

Romantičnega odnosa za zdaj ni potrdil nobeden od njiju, molčijo pa tudi njuni predstavniki za mediji, ki niso odgovorili na medijska povpraševanja.

