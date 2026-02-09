Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

9. 2. 2026,
Super Bowl

Ponedeljek, 9. 2. 2026

Finale lige NFL

Seattle na krilih obrambe do drugega naslova v ligi NFL

STA

Sam Darnold | Seattle Seahawks so novi prvaki lige NFL. | Foto Reuters

Seattle Seahawks so novi prvaki lige NFL.

Foto: Reuters

Seattle Seahawks so na krilih trde obrambe in brez napak svojega podajalca Sama Darnolda v finalu lige ameriškega nogometa NFL, t. i. super bowlu, z 29:13 premagali New England Patriots. S tem so osvojili drugi naslov v svoji zgodovini.

Seattle na Stadionu Levi's v San Franciscu na največji tekmi sezone v ameriškem nogometu ni nikoli zaostajal. V prvem polčasu je ob izjemni obrambi obeh ekip prišel do vodstva z 9:0 po treh zadetih strelih na gol, v drugem pa je nato po novih treh točkah in nato v začetku zadnje četrtine vendarle tudi uspešni akciji za touchdown povedel z 19:0.

New England je sicer hitro odgovoril s svojo podajo za zadetek, a to ni zmedlo Seattla, ki je v nadaljevanju potrdil zmago z naslednjimi osvojenimi 10 točkami. Drugi zadetek ekipe iz severozahoda ZDA je dosegla obramba, ko je dobre štiri minute do konca tekme prestregla podajo 23-letnega podajalca patriotov Draka Mayeja in s tem potrdila zmago.

super bowl | Foto: Reuters Foto: Reuters

Naslov je drugi za Seattle po zmagi v super bowlu leta 2014 in prvi za 28-letnega podajalca Sama Darnolda. Ta je bil leta 2018 izbran kot prvi na naboru, a dolga leta ni izpolnil pričakovanj tako visokega izbora. V New York Jets - ekipi, ki slovi po disfunkcionalnosti svojih podajalcev - se ni izkazal. Nato so ga ekipe večkrat menjale, v lanski sezoni pa je prvič opozoril nase v dresu Minnesote, a na koncu še enkrat menjal ekipo.

V tej sezoni pa je Seattle popeljal do skupaj 17 zmag in zgolj tri poraze. "Neverjetno je. Vse, kar se je zgodilo v moji karieri in da mi je končno uspel velik met s to ekipo. Če bi lahko, ne bi ničesar spremenil," je dejal Darnold.

Kenneth Walker | Foto: Reuters Kenneth Walker Foto: Reuters

Najkoristnejši igralec tekme je bil tekač Seattla Kenneth Walker, ki je z žogo pretekel 135 jardov, Jason Myers pa je zadel kar pet strelov na gol in s tem postavil nov rekord finala lige NBA.

