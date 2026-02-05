Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
5. 2. 2026,
10.58

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell Donald Trump Melania Trump

Četrtek, 5. 2. 2026, 10.58

42 minut

Melania Trump ni želela odgovoriti na novinarsko vprašanje

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Film Melania | Pred dnevi je luč sveta ugledal film o Melanii Trump. | Foto Blitz Film & Video Distribution

Pred dnevi je luč sveta ugledal film o Melanii Trump.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Prva dama Melania Trump je med redkim srečanjem z novinarji v Beli hiši odločno zavrnila odgovor na vprašanje novinarke CNN Betsy Klein o Ghislaine Maxwell.

Ameriška prva dama Melania Trump le redko stopi pred novinarje. Tokrat je naredila izjemo, ko je v Beli hiši gostila Keitha in Avivi Siegel, ameriško-izraelska talca, ki sta bila pred letom dni izpuščena iz ujetništva Hamasa. Po govoru prve dame, v katerem je poudarila svojo vlogo pri njuni izpustitvi, so sledila novinarska vprašanja. 

Novinarka CNN je izkoristila priložnost in Melanii zastavila vprašanje o Ghislaine Maxwell, ki je obsojena sodelovanja pri spolnem izkoriščanju mladoletnic v primeru Jeffreyja Epsteina.

Melania na vprašanje ni želela odgovoriti. "Tukaj smo, da proslavimo izpustitev in življenje teh dveh neverjetnih ljudi. Zato spoštujmo to, hvala," je bila jasna prva dama. Takoj zatem so njeni predstavniki tiskovno konferenco prekinili in novinarje pospremili iz prostora. 

Melania na fotografiji skupaj z Ghislane Maxwell

Še enkrat znova se je dokazalo, kako občutljiva tema je primer Epstein, s katerim je povezana tudi Melania Trump. V dokumentih, ki jih postopoma objavlja ameriško ministrstvo za pravosodje, se poleg omemb Trumpovega imena pojavljajo tudi fotografije. Na eni od njih sta ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump v družbi Epsteinove nekdanje partnerice Ghislane Maxwell.

Mia Kovačić
Novice Hrvaški zdravnik Epsteinu pošiljal imena manekenk, med njimi je tudi znana voditeljica
Jeffrey Epstein
Novice To so Slovenci, omenjeni v Epsteinovih dosjejih
Devinski grad
Novice Jeffrey Epstein je nameraval kupiti Devinski grad
Bill Gates, Jeffrey Epstein
Novice Poziv Billu Gatesu: Odgovori na vprašanja o Epsteinu
Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell Donald Trump Melania Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.