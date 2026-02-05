Prva dama Melania Trump je med redkim srečanjem z novinarji v Beli hiši odločno zavrnila odgovor na vprašanje novinarke CNN Betsy Klein o Ghislaine Maxwell.

Ameriška prva dama Melania Trump le redko stopi pred novinarje. Tokrat je naredila izjemo, ko je v Beli hiši gostila Keitha in Avivi Siegel, ameriško-izraelska talca, ki sta bila pred letom dni izpuščena iz ujetništva Hamasa. Po govoru prve dame, v katerem je poudarila svojo vlogo pri njuni izpustitvi, so sledila novinarska vprašanja.

Novinarka CNN je izkoristila priložnost in Melanii zastavila vprašanje o Ghislaine Maxwell, ki je obsojena sodelovanja pri spolnem izkoriščanju mladoletnic v primeru Jeffreyja Epsteina.

Melania na vprašanje ni želela odgovoriti. "Tukaj smo, da proslavimo izpustitev in življenje teh dveh neverjetnih ljudi. Zato spoštujmo to, hvala," je bila jasna prva dama. Takoj zatem so njeni predstavniki tiskovno konferenco prekinili in novinarje pospremili iz prostora.

Melania na fotografiji skupaj z Ghislane Maxwell

Še enkrat znova se je dokazalo, kako občutljiva tema je primer Epstein, s katerim je povezana tudi Melania Trump. V dokumentih, ki jih postopoma objavlja ameriško ministrstvo za pravosodje, se poleg omemb Trumpovega imena pojavljajo tudi fotografije. Na eni od njih sta ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump v družbi Epsteinove nekdanje partnerice Ghislane Maxwell.