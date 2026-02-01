Horoskop za februar 2026: komu se bo življenje obrnilo?

Februar 2026 prinaša preobrate, ki jih ne bo mogoče več ignorirati. Nekatera znamenja čaka čustveno razkritje, druga pomembna odločitev na področju ljubezni, doma ali kariere. To bo mesec, ko se stvari premaknejo – hoteli ali ne.

Oven

Splošno: V tem mesecu se boste najbolje počutili doma, kjer se boste tudi uspešno sprostili. Za vami je naporno obdobje, tako na zasebnem kot poslovnem področju, zato je skrajni čas, da poskrbite zase. Naučite se reči ne tako v službi kot doma, saj se na trenutke zdi, da vas izkoriščajo. Nima več smisla, da igrate žrtev, saj s takšnim pristopom ne boste dosegli duhovnega razvoja.

Ljubezen: Vezani poskusite odpreti oči. Čas je, da spregledate partnerjevo spremenjeno vedenje. Niste edini, ki sem ter tja vrže oči na koga zunaj svojega doma, tudi vašega partnerja to včasih zamika. Glejte le, da skušnjava ne bo trajala predolgo. Za samske se bo mesec začel s kratko, a nadvse viharno energijo. V ljubezni boste brez težav dosegli vse, kar si boste želeli.

Bik

Splošno: Zelo verjetno boste v tem mesecu želi sadove dosedanjega dela. S svojim pozitivnim pristopom boste v življenje vpeljali same lepe dogodivščine. Še posebej tisti, ki greste čez težko obdobje na družinskem področju, lahko že do konca meseca pričakujete popolno razrešitev položaja. Na finančnem področju ne boste dočakali želenih sprememb.

Ljubezen: Samski se boste končno lotili nečesa, za kar že dolgo niste mogli zbrati poguma. Tokrat boste resnično prepričani, da vam bo uspelo. Pripravljeni boste tvegati precej več kot običajno, pa tudi svoja čustva boste izražali lahkotneje in bolj neposredno. Vezani boste pozitivno sprejeli nov val energije, pa tudi nova prizadevanja, ki jih bo partner vlagal v vajin odnos.

Dvojčka

Splošno: Ne sprejemajte naglih odločitev, saj bi jih utegnili sčasoma obžalovati. Raje pustite času čas in sproti boste spoznavali, kam se stvari nagibajo. Po drugi strani nikogar ne vlecite za nos, saj se bo že tako ali tako pojavilo dovolj spletk in opravljanja. Na finančnem področju bo dogajanje precej bolj produktivno, saj se vam bodo pretekle odločitve še posebej ugodno obrestovale.

Ljubezen: Medtem ko se leto za vas res ni začelo s kakšnim posebnim pompom, se lahko zdaj pripravite na najbolj vznemirljiv mesec v letošnjem letu. Vse do sredine meseca boste čutili posebno energijo, nagon in potrebo po začetku nečesa novega. To bo mesec odkrivanja, širjenja in novih začetkov. Samski boste začutili močno potrebo po notranji spremembi in fizični preobrazbi.

Rak

Splošno: V prvi polovici meseca boste veliko pozornosti namenili svojemu zasebnemu življenju. Poglabljali se boste vase ali pa iskali najboljši mogoč način, da nekaj dosežete. Kljub vašim pripravam pa bo dejanski položaj izbral svojo pot in vas več kot le enkrat presenetil že pred sredino meseca. V tem obdobju se s poslovnim področjem ne boste kaj prida ukvarjali.

Ljubezen: Vezanim bo želja po širjenju obzorij in poseganju iz poznanih krogov prinesla nove priložnosti in nagrade. Partnerju boste namenjali več pozornosti, kar bo še posebej blagodejno vplivalo na vse tiste zveze, ki so v zadnjih tednih plule po viharnem morju. Samski boste mesec začeli z neznansko energijo in zagonom. Končno boste pripravljeni tudi doseči to, kar ste si zadali.

Lev

Splošno: Vse skupaj ste si zamislili drugače, kot se je na koncu izšlo, vendar nimate razloga za slabo voljo. Izkoristite položaj takšen, kakršen je, in poskušajte iz njega potegniti le najboljše. Tako ali tako boste imeli v prihajajočem mesecu veliko možnosti za popravke. Prva dva tedna v mesecu vam bosta nadvse naklonjena, saj se vam obeta uspeh na vseh področjih.

Ljubezen: Vezani se boste nekoliko težje usklajevali s partnerjem, vendar vaju zapleti ne bodo pripeljali v prepire. Nekako se vama bo uspelo konec dneva vsemu skupaj smejati. Skupni cilji vaju bodo oba navdajali s pozitivno energijo. Samski boste polni nekakšnega vznemirjenja, vendar bo trajalo kar precej časa, preden boste ugotovili, za kaj gre. V prvi polovici meseca vas bo mamilo marsikaj.

Devica

Splošno: Na trenutke ne boste vedeli, kje se vas drži glava, toliko se bo dogajalo okoli vas. Mesec vam prinaša obilo sreče, kar bo vse skupaj vsaj malo omililo, le na svoj ugled v javnosti pazite. Tudi če se boste izvlekli iz škripcev, pa si bo morda kdo ustvaril mnenje, ki vam ne bo koristilo. Na službenem področju bo precej pestro, saj vas bo zamikalo, da bi se lotili večjih sprememb.

Ljubezen: Ta mesec bo tako vezanim kot tudi samskim postregel s spremembami. Prva polovica meseca bo bolj naporna od druge, še posebej pri vseh tistih, ki ste si pravkar zacelili srčne rane. Samski si boste želeli novih poznanstev, pripravljeni boste celo obujati neke stare zveze. Vezani pa lahko pričakujete ostrejšo komunikacijo s partnerjem, saj se bosta marsikdaj težko uskladila.

Tehtnica

Splošno: V tem mesecu vam nikakor ne bo dolgčas. Pokazati boste morali, kako resno ste mislili z novoletnimi zaobljubami. Morda boste presenetili celo sebe in morda ne bo čisto vse, kar boste delali ta mesec, v duhu pravil in morale. Ko se boste enkrat zagnali, vas bo težko ustaviti. Še najbolj pa bo pomembna usmeritev k novim idejam, saj običajno le pogrevate stare in varne zadeve.

Ljubezen: Vezani boste v razmerju naleteli na nekaj težav. Dobili boste veliko nasvetov, a nazadnje boste spoznali, da rešitev izhaja iz vas samih, iz tega, kar čutite in si želite. Ta mesec bo velik poudarek na vsem podzavestnem, zato boste morali še enkrat premisliti o vsem, kar se vam je zdelo samoumevno. Samski si boste močno želeli ljubezni, a glede tega ne boste ničesar storili.

Škorpijon

Splošno: Ogromno energije in časa boste v prihajajočem mesecu namenili službi, ki vam bo nadvse pomembna. Obstaja velika verjetnost za nove priložnosti, ki pa za vas lahko pomenijo tudi veliko stopničko v kariernem vzponu. Izkazali se boste s tem, kar znate, in tudi s svojimi prirojenimi talenti. Denarno stanje pa vas bo na žalost večinoma spravljalo le v slabo voljo.

Ljubezen: Vezani boste večji del meseca namenili urejanju družinskih zadev. Potrpljenja sicer ne bo ravno v izobilju, boste pa po drugi strani zelo vztrajni, če ne kar trmasti. Bolj kot s kompromisi se boste ukvarjali s tem, kako naj vendarle dosežete svoje. Tudi samskim ta mesec ne bo najbolj naklonjen. Pred zadnjim tednom ne pričakujte kakšnih velikih srčnih sprememb.

Strelec

Splošno: Vaše razpoloženje bo v tem mesecu precej nihalo, česar niste vajeni. Pestro dogajanje vas čaka predvsem na službenem področju. Z lahkoto boste ustvarili visoka pričakovanja, lahko pa se vam zaplete, ko jih bo treba upravičiti. V komunikaciji boste namreč ta mesec dobri, če ne kar izjemni, v organizaciji pa ne boste tako zelo blesteli. Marsikaj vam lahko gre narobe.

Ljubezen: Za mnoge samske bo to usoden mesec. Komajda boste sledili bitju svojega srca, ki bo končno doživelo, kar je toliko časa čakalo – pravo ljubezen! Posebna oseba bo ta mesec vsekakor v vaši bližini. Vezani se boste več posvečali družinskim zadevam in partnerju. Okoli sredine meseca bodo okoliščine dozorele za odločitev, vezano na vaše najgloblje želje.

Kozorog

Splošno: Želja po dogodivščinah vas bo prebudila in izostrila vaše čute. Zabavati se boste znali kot le malokdo drug in priložnosti vam kar ne bo zmanjkalo. V drugi polovici meseca boste postopoma vedno manj razigrani, saj vas bodo obveznosti potegnile nazaj na realna tla. Hitro se boste postavili zase, kar se vam bo pozitivno obrestovalo tako v službi kot tudi pri denarju.

Ljubezen: Kar boste vezani sejali v začetku meseca, boste tudi želi, in to najverjetneje ne samo na kratki rok. To je odlična novica za vse tiste, ki ste že pred tedni sklenili, da si boste prizadevali za boljšo zvezo in globljo povezanost med vama. Sredi meseca se vam obeta romantično presenečenje. Samski pa boste po nadvse umirjenem začetku meseca stopnjevali svoj tempo.

Vodnar

Splošno: Čeprav ste v zadnjem času spet precej samozavestni, se bodo v tem mesecu pojavile majhne prepreke v obliki nekih informacij. Na nekoga boste jezni, toda to vas bo spodbudilo k novi akciji in vlaganju več energije v svoje početje, rezultati pa tudi ne bodo izostali. Na finančnem področju bo za vas precej ugodno obdobje in razmišljali boste celo o vlaganjih.

Ljubezen: Samski imate pred seboj zanimiv mesec, še posebej proti koncu pa bo vaša očarljivost tako rekoč neustavljiva. Takrat boste lahko pritegnili poglede vseh in vsakogar, ki si ga želite. Pripravite se, da bo vaše družabno življenje zelo pestro. Vezani boste prvo polovico meseca namenili napredovanju v službi, romantične zadeve pa bodo na vrsto prišle šele v drugi polovici.

Ribi

Splošno: V tem mesecu ne boste samo sanjarili, ampak boste prešli tudi na dejanja. Če ste se do zdaj le spogledovali z določenimi novostmi, se vam zdaj obeta pestro dogajanje, saj bodo sanje prešle v dejanja. Bodite drzni in pogumni, svoje zadržke pa pustite ob strani, saj bodo povsem odveč. Utrdili boste prijateljstvo. Vaše počutje bo večinoma dobro, le nadvse občutljivi boste.

Ljubezen: Samski boste mesec začeli z močno željo po dogodivščinah in tveganju. Želja po doživetjih bo tokrat izjemna. Svoje hrepenenje boste lahko potešili v drugi polovici meseca, ko vam bo družbo pri tem delala prijetna oseba. Tudi vezane bodo mamili prepovedani sadeži, vendar boste kljub temu v drugi polovici meseca naredili nekaj ključnih izboljšav v svoji zvezi.