Lovci iščejo medvedko z dvema mladičema: zaradi stresa se je umaknila

Odstrel bo izpeljala skupina, ki jo sestavljajo trije člani Lovske družine (LD) Škofljica in trije člani intervencijske skupine Zavoda za gozdove Slovenije, je povedal starešina LD Škofljica Mitja Spindler. Ustno odločbo za odstrel je izdalo kmetijsko ministrstvo s soglasjem Agencije RS za okolje, ki je pristojna za odstrele v izjemnih dogodkih, ko gre za poškodovane zveri ali pa za medvedko, ki je napadla človeka, je pojasnil.

Ekipa je pripravljena, če se medvedka kje pojavi

Ekipa je že v soboto odšla na teren. "Mi bomo to intenzivno spremljali, smo večkrat dnevno prisotni na obhodu. Prav pretirano pa ne, da je ne preženemo s prepogostim pojavljanjem. Smo pa v navezavi tudi z občani in ostalimi, ki bi kaj opazili. Ekipa je tako konstituirana, da se lahko odzove hipno," je pojasnil starešina LD Škofljica.

Prebivalce opozarjajo, naj se ne gibljejo v gozdu

Lokalne prebivalce so že v soboto pozvali, naj se v jutranjem, večernem in nočnem času ne gibljejo v gozdu in da naj, če medvedko z dvema mladičema opazijo, to sporočijo na številko 112, 113 ali kateremu od članov skupine. Do tega trenutka še niso prejeli nobenega obvestila. Sicer se je doslej ta medvedka najintenzivneje pojavljala na območju, imenovanem Smrjene Gradišče, in na območju Vrha nad Želimljami.

"Panika je odveč"

Odločba za odstrel je za zdaj izdana do naslednje nedelje. Kot je pojasnil Spindler, so takšne interventne odločbe običajno vedno izdane za krajši čas, tudi zato, da se intenzivira iskanje in pospeši odstrel. Če v tem času medvedke ne bodo našli ali pa če bi se celo zgodil še kak incident, se bo odločba podaljšala. Ob tem Spindler tudi sam poudarja, da je kakršenkoli preplah odveč.

"Tudi za medvedko je bil to stresen dogodek"

"Mi seveda močno upamo, da jo bomo v tem času našli, ni pa to tako preprosto. Medvedka se bo gotovo zaradi včerajšnjega dogodka tudi malo bolj skrila," je povedal starešina in dodal, da je bil sobotni dogodek tudi zanjo stresen. V skupini predvidevajo, da se je medvedka po dogodku umaknila na desno stran ceste v smeri Škofljica–Turjak ali pa v zaledje vasi Kotel, kjer je zaradi žledoloma še vedno povsem neprehodno območje. V skupini predvidevajo, da se bo čez kakšen dan že začela pojavljati, ne toliko zaradi sebe kot pa zaradi mladičev.

Foto: Reuters

Kot je bilo razvidno iz javno objavljenega posnetka medvedke z dvema mladičema, so namreč to letošnji mladiči, ki jih medvedka zagotovo ne bo mogla dolgo zadrževati na območju, za katerega je ocenila, da je varno, ampak bodo želeli ven, je pojasnil starešina LD Škofljica. "Zato se zna čez kakšen dan, morda že danes zvečer, ponovno kje pojaviti," je opozoril.

Če sta mladiča letošnja, bodo odstrelili tudi njiju

Če se bo tudi v živo izkazalo, da gre za letošnja mladiča, ju bodo odstrelili skupaj z medvedko, ker nista sposobna sama preživeti v naravi. "Mladiči so v neposredni bližini medvedke in medvedke se ne bo odstrelilo, dokler se ne opazi tudi mladičev, zato da se res prepričamo, da gre za pravo medvedko," je pojasnil in dodal, da morajo biti pri tem odstrelu izredno natančni, da bodo odstrelili pravo. Da bi bili dve medvedki s po dvema mladičema na istem območju, po Spindlerjevih besedah ni možno, saj bi se pregnali med seboj. Medtem sicer vedo že tudi to, da se nekaj nižje pojavlja že druga medvedka s tremi mladiči.

Predviden je odstrel 200 medvedov in 11 volkov



Pri predvidenem odstrelu medvedke, ki je v soboto poškodovala žensko, gre za izredni odstrel zaradi omenjenega dogodka in ne za odstrel v okviru interventnega zakona, ki ga je minuli teden potrdil DZ. Interventni zakon še ni bil objavljen v Uradnem listu in tako tudi še ni stopil v veljavo. Namen zakona je sicer poseči v prenamnoženo populacijo medveda in volka. Po zakonu je predviden odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave, ta odvzem pa bo stekel takoj po uveljavitvi zakona.