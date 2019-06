Medved v občini Škofljica napadel žensko

Zgodaj zjutraj je v naselju Vrh nad Želimljami v občini Škofljica medved napadel 80-letnico in jo poškodoval. Posredovali so gasilci PGD Vrh nad Želimljami, ti so zavarovali kraj in oskrbeli poškodovano do prihoda reševalcev. Reševalci so osebo prepeljali v UKC Ljubljana.

Medved je 80-letnico napadel v okolici doma. Po podatkih policije ni huje poškodovana in njeno življenje ni ogroženo. Na kraju so posredovali policisti, ti zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine dogodka. O dogodku sta obveščena tudi pristojno lovsko društvo in zavod za gozdove, ki izvajata ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi.

Dogodek se je pripetil v obdobju okrepljenih opozoril zaradi napadov zveri na drobnico in njihovih vpadov v življenjski prostor ljudi, zaradi česar se posledično povečujejo škode, med prebivalci na območjih z največjo gostoto medvedov in tudi volkov pa je občutek varnosti omajan, poroča STA.

Po napadu se je odzval tudi slovenski premier Marjan Šarec, ki je na Twitterju zapisal, da "ko pride do človeške žrtve, ni nikjer ne sodišč, ne drugih organizacij. Vsi obmolknejo. Zato je ministrica Aleksandra Pivec pravilno in predlagala interventni zakon, ki ga je MOP vložil v proceduro. Vsega ne moremo rešiti, se pa moramo truditi."

Predivden odstrel 200 medvedov in 11 volkov

Njegov zapis se nanaša na intervetni zakon, ki ga je ta teden potrdil Državni zbor po pritisku predstavnikov kmetov in civilne družbe. Namen zakona je poseči v prenamnoženo populacijo medveda in volka, predviden pa je odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave.

Vlada sicer poseg v populacijo omenjenih zveri vsako leto določi z odlokom, a se ta po sodnem zadržanju ne izvaja.