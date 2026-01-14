Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

vplivnica moda Oblecite se kot ... Oblecite se kot ... Orlaith Melia

Oblecite se kot ...

Če obožujete minimalistično modo, morate videti ta stajling

Orlaith Melia | Foto Instagram

Foto: Instagram

Britanska modna vplivnica Orlaith Melia s svojo prečiščeno estetiko dokazuje, da je včasih manj res več. Njeni stajlingi temeljijo na brezčasnih kosih, nevtralnih barvah in premišljenih krojih, ki delujejo elegantno, a hkrati nosljivo za vsak dan. Nedavno je navdušila s sivimi modnimi kombinacijami, ki so popolne za začetek novega leta. V nadaljevanju razkrivamo, kako lahko tudi vi ustvarite podoben stajling.

Ohlapne črne hlače

Osnova stajlinga so kakovostne ohlapne črne hlače, ki ustvarijo eleganten kontrast sivim tonom. Orlaith pogosto izbira elegantne modele, ki vedno delujejo urejeno. Takšne hlače so idealne tako za dnevne opravke kot tudi za bolj formalne priložnosti, še posebej v kombinaciji z minimalističnimi zgornjimi deli.

Siv pleten pulover

Siv pleten pulover je eden tistih kosov, ki jih je vredno imeti v omari vsako sezono. Pri Orlaith gre največkrat za preprost kroj brez odvečnih detajlov, kjer pride do izraza tekstura materiala. Svetlejši ali srednje siv odtenek deluje mehko ter se odlično ujema s črnimi ali temnosivimi spodnjimi deli.

Preprosta bela majica

Bela majica je tihi junak vsake minimalistične kombinacije. Nosite jo lahko samostojno ali rahlo vidno pod puloverjem za plastenje, ki stajlingu doda globino. Izberite kakovosten bombaž in čist kroj brez potiskov, saj je ravno to detajl, ki loči premišljen videz od povprečnega.

Črna torbica

Stajling zaključi majhna ali srednje velika črna torbica s preprosto obliko. Orlaith prisega na klasične modele brez logotipov, ki delujejo brezčasno in se brez težav vključijo v vsakodnevno garderobo. Takšna torbica je popoln dodatek, ki celoten videz poveže v elegantno celoto.

