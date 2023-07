Predsednik vlade Robert Golob najostreje obsoja napade na policistke in policiste, o katerih so poročali mediji v zadnjih dneh. Po mnenju premierja je nedopustno, da so policisti pri svojem delu deležni verbalnega in fizičnega nasilja. "Vsa nasilna dejanja so zavržna dejanja in jih kot takšna najostreje obsojam," se je odzval premier.