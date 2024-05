Slovenski predstavnik v ESČP Marko Bošnjak razkril, kaj meni o odločitvi sodišča o slovenskih ribičih

Četrtkova odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je odločilo, da so pritožbe slovenskih ribičev zaradi hrvaških kazni nedopustne, še vedno dviga prah v naši državi.

Slovenski ribiči so se sklicali na 7. člen konvencije

Kot je znano, je na ESČP okoli 20 slovenskih ribičev vložilo 451 pritožb. Slovenski ribiči so se pri tem sklicevali na 7. člen evropske konvencije o človekovih pravicah (ni kazni brez zakona), ker so bili kaznovani zaradi dejanj, ki so se zgodila v delu morja, ki po arbitražnem sporazumu ni del hrvaškega ozemlja.

A ESČP je v svojem sklepu zapisalo, da ni pristojno za odločanje o veljavnosti in pravnih učinkih arbitražne razsodbe o morski meji med državama iz leta 2017 (te razsodbe, ki je Sloveniji dala tri četrtine zaliva, Hrvaški pa eno četrtino, Zagreb ne priznava, ampak trdi, da morska meja teče po sredini Piranskega zaliva, op. p.).

ESČP: Ribiči bi se morali zavedati, da so kršili hrvaške zakone

Ker je bila po hrvaški zakonodaji meja na morju jasno določena, je jasno, da so se pritožniki morali zavedati, da bo njihovo delovanje v spornih vodah pomenilo prekrške po veljavni hrvaški zakonodaji. Pritožbe so bile torej očitno neutemeljene in nedopustne, je še zapisalo Evropsko sodišče za človekove pravice.

Marko Bošnjak bo 1. julija letos prevzel predsedovanje Evropskega sodišča za človekove pravice. Foto: Reuters

Na odločitev se je v četrtek že odzvala pravna zastopnica ribičev Maja Menard, odzvala sta se tudi slovenska vlada in slovensko zunanje ministrstvo. Pri tem je treba omeniti, da Slovenija v tem procesu ni stranka v postopku, saj bi to pomenilo, da bi šlo za spor med državama, za kar ESČP ni pristojno.

Bošnjak: Razumem razočaranje slovenskih ribičev

Na odločitev ESČP se je pogovoru v oddaji Ob osmih na Radio Slovenija odzval tudi slovenski sodnik pri ESČP Marko Bošnjak, ki bo 1. julija prevzel predsedovanje temu sodišču. Bošnjak, ki ni sodeloval pri odločitvi sodišča o slovenskih ribičih, je najprej pojasnil, da se do sodb ali sklepov ESČP ne sme javno opredeljevati.

Kot pravi, razume razočaranje ribičev, ki pred sodiščem niso bili uspešni, a obenem poudarja, da iz odločitve sodišča ne gre vleči nikakršnih sklepov o odnosih in mejah med Slovenijo in Hrvaško. ESČP se namreč ne more opredeljevati do tega, ali je arbitražna odločitev veljavna, ali pa do meje med Slovenijo in Hrvaško na morju. ESČP lahko samo razlaga evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

Bošnjak: ESČP je moralo upoštevati hrvaško zakonodajo

ESČP je po Bošnjakovih besedah pri pritožbah slovenskih ribičev moralo upoštevati hrvaško zakonodajo, ker je bila pritožba zoper Hrvaško. V tem smislu je moralo presoditi, ali je bila obsodba teh ribičev predvidljiva, in sodišče je presodilo, da je bila predvidljiva.

Bošnjak je tudi dejal, da je bilo napačno pričakovanje, da je ESČP forum, ki bo dal arbitražni odločitvi neko dodatno veljavo ali pa ji jo odrekel.