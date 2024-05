Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes objavilo odločitev v povezavi s postopkom slovenskih ribičev proti Hrvaški. Razsodilo je, da so tožbe slovenskih ribičev nedopustne. Ribiči so se na sodišče v Strasbourgu obrnili, ker jim hrvaški organi za ribolov na območju v Piranskem zalivu, ki je v skladu z arbitražno razsodbo pripadlo Sloveniji, zaračunavajo kazni.

Kot je zapisalo Evropsko sodišče za človekove pravice, se primer nanaša na obsodbe pritožnikov (vsi ribiči) zaradi zaračunavanja kazni hrvaških sodišč zaradi njihove dejavnosti v morju, ki ga terjata tako Hrvaška kot Slovenija.

Sodišče je presodilo, da ni pristojno za odločanje o veljavnosti in pravnih učinkih arbitražne razsodbe o morski meji med državama iz leta 2017 (te razsodbe, ki je Sloveniji dala tri četrtine, Hrvaški pa eno četrtino zaliva, Zagreb ne priznava, ampak trdi, da morska meja teče po sredini Piranskega zaliva, op. p.).

ESČP: Pritožniki so se morali zavedati, da kršijo hrvaške zakone

Ker je bila po hrvaški zakonodaji meja na morju jasno določena, je jasno, da so se pritožniki morali zavedati, da bo njihovo delovanje v spornih vodah pomenilo prekrške po veljavni hrvaški zakonodaji. Pritožbe so bile torej očitno neutemeljene in nedopustne, je še zapisalo Evropsko sodišče za človekove pravice.

Na ESČP je okoli 20 slovenskih ribičev vložilo 131 pritožb. Sodišče je pritožbe treh ribičev – Reneja Chellerija, Roberta Radoloviča in Jana Viranta – določilo kot reprezentativne primere, odločitev v njihovem primeru pa bo vplivala tudi na druge. Ribiči so pritožbo na ESČP vložili jeseni 2022, potem ko so izčrpali vse pravne možnosti na Hrvaškem, vključno z njihovim ustavnim sodiščem.

Sklicujoč se na 7. člen evropske konvencije o človekovih pravicah (ni kazni brez zakona), so se pritožniki pritožili, da dejanja in opustitve, za katere so bili obsojeni, niso mogle biti kazniva dejanja po hrvaškem zakonu, saj se niso zgodile na hrvaškem ozemlju.

Slovenija v tem procesu ni stranka v postopku, saj bi to pomenilo, da bi šlo za spor med državama, za kar ESČP ni pristojno. Se je pa slovenska vlada junija lani odločila, da bo v pritožbi slovenskih ribičev posredovala z intervencijo, do katere ima pravico kot država članica, katere državljani so pritožniki.