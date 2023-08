Izolsko ribiško pristanišče je temeljito prenovljeno

Promenado na Sončnem nabrežju so razširili, uredili so tlak, javno razsvetljavo ter zelene površine med sprehajalnim območjem in cesto.

Izolsko ribiško pristanišče je v celoti prenovljeno. Potem ko so lani namenu predali severni del, so danes obeležili konec obnove južnega dela. Ob sanaciji obalnega zidu in ureditvi ribiške infrastrukture so tudi razširili Sončno nabrežje. Vrednost naložbe znaša nekaj več kot 3,8 milijona evrov, 2,2 milijona evrov je evropskih sredstev.

Nekatere novosti bodo služile vsem prebivalcem in obiskovalcem Izole, ne le ribičem. Promenado na Sončnem nabrežju so razširili, uredili so tlak, javno razsvetljavo ter zelene površine med sprehajalnim območjem in cesto. Ob južnem delu mandrača in na tamkajšnjem malem pomolu so sanirali in zvišali obalni zid. Pri tem so uredili tudi kanalizacijo in protipoplavno zaščito. Zadnja je po besedah izolskega župana Milana Bogatiča ob zadnji tramontani že uspešno prestala hud preizkus.

Obnovili so zid na ribiškem pomolu, ki ločuje delovno površino ribičev od na novo tlakovane poti. Prenovili so tudi privezna mesta za plovila in postavili nove omarice za oskrbo plovil z elektriko in vodo. Za ribiče so postavili varnostno razsvetljavo. Nabavili so tudi dodatno opremo, ki naj bi jim omogočila lažje in varnejše delo.

Ministrica Šinko: Slovensko ribištvo je majhno, a ga je treba ohranjati

Občina Izola je za naložbo namenila 1,6 milijona evrov lastnih sredstev, 2,2 milijona pa je pridobila iz evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je na odprtju prenovljenega pristanišča dejala, da je ribištvo v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo majhno. Po njenih besedah pa je prav, da ga ohranjamo, ker je del slovenske tradicije. Zagotovila je, da se bodo na ministrstvu še naprej trudili za podporo podobnim naložbam iz evropskega sklada za ribištvo in pomorstvo.

Ob tem pa je poudarila, da so zadnje poplave močno prizadele sladkovodno ribištvo in predvsem ribogojnice, zaradi česar bodo sredstva iz sklada v novi evropski finančni perspektivi namenili predvsem za obnovo teh dejavnosti.

Ulov upada, naj bo vsaj infrastruktura dobra

Izolski župan Bogatič je poudaril, da je ribištvo v Izoli pustilo močan pečat, ki ga je v mestu še danes mogoče začutiti na vsakem koraku. Opozoril je, da je ribiški poklic zahteven, ulov pa je iz leta v leto skromnejši. Zato je po županovih besedah prav, da ribičem zagotovijo sodobno in varno infrastrukturo.

Pri zasnovi in izvedbi projekta so ves čas sodelovali tudi ribiči in ostali deležniki, so poudarili na današnjem slavnostnem dogodku. Vodja svetovalne službe Zavoda za ribištvo Slovenije Aleš Bolje je kot najpomembnejšo pridobitev izpostavil plavajoče oziroma pontonske pomole, prek katerih lahko ribiči bistveno lažje dostopajo do plovil. V Izoli je po njegovih besedah registriranih 120 ribičev, od tega pa jih stalno opravlja dejavnost samo 15. Večine ribičev sicer ni bilo na odprtju, saj so bili na delu na morju.

Druga faza obnove ribiškega pristanišča se je začela novembra lani. Mesec pred tem so namenu predali severni del pristanišča. Prenova zadnjega je bila vredna 2,6 milijona evrov, od česar so 2,1 milijona financirali iz evropskih skladov.

Bogatič je dejal, da temeljito prenovo potrebuje tudi carinski pomol, zato bo občina pristopila k iskanju sredstev za ta namen.