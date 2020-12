Velika Britanija bi svoje ribištvo branila z ladjami kraljeve mornarice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če dogovor med EU in Veliko Britanijo o odnosih po brexitu v decembru ne bo sklenjen, ima Velika Britanija v pripravljenosti štiri ladje kraljeve mornarice, ki bodo branile britansko ribištvo, je potrdil tiskovni predstavnik britanskega obrambnega ministrstva.

Britanska trgovina z EU je trenutno še vedno urejena na način, kot bi bila Velika Britanija članica Unije, a se dogovor 1. januarja prihodnje leto konča. Če ne pride do novega dogovora, se stanje povrne v razmerje, kot velja med katerimakoli dvema državama, poroča STA.

Nočejo, da bi ribiči iz EU brez novega dogovora lovili v njihovih vodah

Trenutna pravila ribičem iz EU omogočajo dostop do nekaterih britanskih ribolovnih voda. Velika Britanija noče, da bi se ta pravica brez kakršnegakoli novega dogovora podaljšala. Na Otoku zato napovedujejo, da bodo svoje ribištvo branili z ladjami kraljeve mornarice. Kot je pojasnil neimenovani vir z britanskega obrabnega ministrstva, bodo plovila 24 ur na dan pripravljena za morebitno posredovanje.

Bruselj in London sta nedeljo določila kot zadnji rok za sklenitev dogovora. Bruselj je ob tem predlagal, da bi obstoječe smernice za ribištvo ostale tudi v primeru, da dogovor ne bo sklenjen. A je britanski premier Boris Johnson je že pred dnevi ocenil, da bi bruseljski predlogi glede ribištva pomenili, da bi bila Velika Britanija "edina država na svetu, ki ne bi imela suverenega nadzora nad svojimi ribolovnimi vodami". "To so pogoji, ki jih ne bi smel sprejeti noben britanski premier," je izpostavil Johnson.