Američani prižgali zeleno luč za cepivo proti covid-19

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v petek zvečer izdala dovoljenje za izredno uporabo cepiva proti covid-19, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. Okužbo z novim koronavirusom so po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa v ZDA do zdaj potrdili pri več kot 15,8 milijona ljudeh, umrlo je 295.450 bolnikov s covidom-19.

Zelena luč FDA je prišla le dan po priporočilu posebnega svetovalnega odbora strokovnjakov agencije. Sprva je bilo pričakovano, da bo FDA cepivo potrdil šele v ponedeljek, a je vodja kabineta Bele hiše Mark Meadows komisarju FDA Stephenu Hahnu v petek zagrozil z odstavitvijo, če cepiva takoj ne odobri, poroča STA. Pritisk na FDA, ki se vleče že od časa pred volitvami 3. novembra, je v petek nadaljeval tudi predsednik Donald Trump. Prek Twitterja je namreč sporočil, da je FDA velika, stara in počasna želva.

Pfizerjevo cepivo odobrili tudi v ZDA

Pfizerjevo cepivo, ki se je med testi izkazalo s 95-odstotno učinkovitostjo in redkimi stranskimi učinki, za zdaj uporabljajo v petih državah, med drugim v Veliki Britaniji in Kanadi. ZDA bodo kmalu sledile še druge države. S FDA so sporočili, da se cepivo lahko uporablja za starejše od 16 let, odsvetuje pa cepljenje oseb, ki imajo zgodovino hudih alergičnih reakcij. Prav tako morajo biti mesta za cepljenje opremljena z ustrezno zdravstveno opremo za odgovor na alergične reakcije.

Glede na trenutne načrte bodo ameriške zvezne države do ponedeljka skupaj dobile okoli 2,9 milijona doz cepiva. Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je že prej priporočil, da najprej cepijo zdravstvene delavce, nato pa oskrbovance domov za starejše, ki jih novi koronavirus najbolj ogroža.

CDC bo danes spet odločal, kako oziroma koga cepiti. Tisti, ki bodo cepljeni, bodo čez tri tedne prejeli drugi odmerek cepiva, saj Pfizer vztraja, da sta za učinkovito zaščito pred novim koronavirusom potrebni dve injekciji. Ameriške zvezne države so pri odločanju o vrstnem redu cepljenja neodvisne, večina pa sledi priporočilom strokovnjakov CDC.

Do konca meseca tudi zelena luč za cepivo Moderne

FDA bo do konca tega meseca najverjetneje izdal še zeleno luč za izredno uporabo cepiva podjetja Moderne. Pri obeh cepivih gre za izredno uporabo, saj so ju zaradi obsega pandemije in njenih uničujočih učinkov na družbe in ekonomije v rekordnem času izdelali in tudi opravili uvodne teste. Običajen proces izdaje dovoljenja FDA po navadi traja več let. Znanstveniki želijo še nekaj časa spremljati učinke novih cepiv, saj se lahko težave pri cepljenih pojavijo tudi kasneje.

Lastno cepivo razvija tudi podjetje Johnson & Johnson, ki bo sicer šele zdaj začelo izvajati teste na 40 tisoč prostovoljcih. To cepivo naj bi zadostovalo že v enem odmerku. Lastna cepiva razvijajo tudi AstraZeneca, GlaxoSmithKline in druga podjetja. V ZDA je v petek zaradi novega koronavirusa umrlo približno tri tisoč ljudi, našteli pa so približno 220 tisoč novih okužb z novim koronavirusom.