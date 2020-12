ZDA bodo kmalu odobrile cepivo Pfizerja in BioNTecha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovalni odbor strokovnjakov je ameriški zvezni Upravi za hrano in zdravila (FDA) v četrtek po dolgi razpravi priporočil, naj izda izredno dovoljenje za uporabo cepiva proti koronavirusu, ki sta ga izdelali podjetji ameriški Pfizer in nemški BioNTech. FDA bo odločitev sprejela v naslednjih dneh.

Za odobritev je glasovalo 17 članov odbora, ki ga sestavljajo znanstveniki, akademiki, zdravniki in uradniki zdravstvenih agencij, proti so bili štirje, en član pa se je vzdržal. Gre za podporo izredni odobritvi uporabe cepiva za osebe, starejše od 16 let. Mlajši bodo morali še malce počakati, poroča STA.

Predstavnik FDA za cepiva Peter Marks je po glasovanju odbora izjavil, da bo dovoljenje lahko izdano v nekaj dneh. Odbor je menil, da koristi cepiva krepko odtehtajo morebitne zadržke. Marks je dejal, da cepivo nima posebnih varnostnih skrbi.

Cepivo Pfizerja in BioNTecha se je pokazalo kot učinkovito sredstvo za preprečevanje okužbe s koronavirusom pri 95 odstotkih od 44.000 Američanov, ki so sodelovali pri testih.

Potrebni bosta dve cepljenji

Razprava odbora se je nekoliko zavlekla zaradi informacij iz Velike Britanije o alergičnih reakcijah pri nekaterih, ki so bili cepljeni. Velika Britanija je začela prva cepiti svoje državljane s cepivom Pfizerja in BioNTecha.

Pfizer odsvetuje le eno cepljenje, ker so njihovi testi pokazali, da sta res potrebni dve dozi za popolno zaščito pred virusom.

Svetovalni odbor FDA bo prihodnji teden obravnaval podobno vlogo za izredno odobritev cepiva podjetja Moderna, kasneje pa pridejo na vrsto še druga podjetja, ki razvijajo svoja cepiva.