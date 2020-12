Prve težave: tem ljudem že odsvetujejo cepljenje proti covid-19

Britanski regulator za zdravila je izdal opozorilo, da ljudi s hudimi alergijskimi reakcijami na hrano, zdravila ali cepiva trenutno še ne bi smeli cepiti s cepivom proti novemu koronavirusu proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Na Otoku so se za opozorilo odločili po tem, ko sta po prejetem prvem odmerku cepiva hudi alergijski reakciji dobila dva uslužbenca nacionalne zdravstvene zveze (NHS). Omenjena uslužbenca naj bi po težavah pri cepljenju dobro okrevala. Na kateri element cepiva proti covid-19 sta alergična, za zdaj še ni znano.

Velika Britanija je prejšnji teden postala prva država na svetu, ki je odobrila cepivo proti novemu koronavirusu, za katerim stojita ameriški farmacevtski gigant Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech. Na Otoku so včeraj tako že začeli s cepljenjem proti bolezni covid-19, med prvimi pa so odmerke cepiva dobili pacienti v bolnišnicah, oskrbovanci v domovih za starejše in osebje NHS.

Pri slednjih se je zataknilo, saj sta dva uslužbenca po cepljenju dobila hudi alergijski reakciji. Britanski regulator za zdravila (MHRA) je zato danes izdal opozorilo, naj ljudje, ki so v preteklosti imeli hude alergijske reakcije na hrano, zdravila ali cepivo,trenutno ne prejmejo odmerka cepiva proti covid-19. Glede uslužbencev, ki sta po cepljenju imela zdravstvene težave, so z NHS sporočili, da oba dobro okrevata.

Ni jasno, na kateri element cepiva sta alergična

Oba primera zdravstvenih težav po cepljenju s cepivom proti covid-19 so pri MHRA že vzeli pod drobnogled. "Glede na zelo obsežna klinična testiranja lahko povemo, da to ni bila značilnost cepiva," je povedala izvršna direktorica regulatorja June Raine. Kot je dejala, so se za opozorilo odločili, ker prve odmerke cepiva najprej prejmejo rizične skupine. Z MHRA so še sporočili, da morajo biti na vseh mestih za testiranje na voljo vsi pripomočki za oživljanje.

Na Otoku so včeraj začeli s cepljenjem proti bolezni covid-19. Foto: Reuters

Po poročanju Independenta naj bi imela uslužbenca, pri katerih so se po cepljenju pojavili zdravstveni zapleti, dolgo zgodovino hudih alergijskih reakcij, s seboj naj bi vedno nosila tudi avtoinjektor adrenalina. Za zdaj še ni jasno, na kateri element cepiva proti covid-19 naj bi bila uslužbenca alergična, bolj jasno pa je, da so bili pristojni na takšen scenarij precej nepripravljeni.

Na Otoku načrtujejo, da bodo s cepljenjem prebivalstva, ki se je začelo včeraj, zmanjšali število smrti zaradi bolezni covid-19. Drastično zmanjšanje hospitalizacij v bolnišnicah zaradi novega koronavirusa si obetajo že s prej omenjenim cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Do sredine prihodnjega leta naj bi na Otoku ljudi cepili s štirimi različnimi vrstami cepiv proti covid-19.