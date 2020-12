Profesor Štrukelj o cepivu: Ima zelo malo neželenih učinkov, držalo naj bi vsaj eno leto #video

Cepiva proti covid-19 imajo zelo malo neželenih učinkov, pojavijo se lahko bolečina na mestu vboda, rahel glavobol in bolečina v mišicah, ki pa izzveni v dveh ali treh dneh, je dejal redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani Borut Štrukelj. Štrukelj pravi, da se bo cepil takoj, ko bo to mogoče.

Kot je na dopoldanski novinarski konferenci povedal Štrukelj, je trenutno v klinični fazi raziskav 71 cepiv. Trinajst jih je v tretji fazi, sedem jih ima dovoljenje za omejeno rabo, od tega štiri na Kitajskem, dve v Rusiji in eno v Veliki Britaniji, kjer uporabljajo cepivo Pfizerja in nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech.

Evropska agencija za zdravila (EMA) naj bi uporabo Pfizerjevega cepiva dovolila 29. decembra. V kratkem naj bi bili na voljo tudi cepivi Moderne in AstraZeneca.

Kot je povedal Štrukelj, Pfizerjevo cepivo temelji na novi novi tehnologiji, in sicer gre za RNA cepivo. Tovrstno cepivo je razvilo tudi podjetje Moderna, ki naj bi dovoljenje Evropske agencije za zdravila (EMA) dobilo v prvi polovici januarja. Kmalu se na evropskem trgu pričakuje tudi cepivo podjetja AstraZeneca in oxfordske univerze, ki prav tako temelji na novi tehnologiji, gre pa za DNA cepivo.

Pri vseh treh cepivih bosta potrebna dva odmerka. Pri cepivu AstraZenece in Moderne bo drugi odmerek sledil mesec dni po prvem, pri Pfizerju pa tri tedne po prvem. Zaščita bo nastopila sedem do devet dni po drugem odmerku, je povedal.

Nosečnice in doječe matere naj se ne cepijo

Ta tri cepiva so varna za uporabo tudi za bolnike s kroničnimi vnetnimi boleznimi, je dejal. Priporočajo, da se nosečnice in doječe matere ne cepijo, saj podatkov še ni dovolj. Priporočilo je, da se cepijo vsi starejši od 16 let, je dejal Štrukelj.

Odgovori na novinarska vprašanja:

Štrukelj: Zelo malo neželenih učinkov

Kot je še povedal, so cepiva glede na klinične študije učinkovita in varna in imajo zelo malo neželenih učinkov. Pojavijo se lahko bolečina na mestu vboda, rahel glavobol in bolečina v mišicah, ki izzveni v dveh ali treh dneh.

Kako dolgo bo cepivo učinkovalo, še ni jasno. Kaže, da bo učinkovalo vsaj eno leto, je dejal.

Kot je še povedal, bo cepljenje prostovoljno in brezplačno tudi za vse, ki ta trenutek nimajo zdravstvenega zavarovanja. Prostovoljno cepljenje pomeni odgovornost do sebe in sodržavljanov, je še dejal Štrukelj, ki pravi, da se bo sam cepil takoj, ko bo to mogoče.

Kako delujejo ta cepiva



Kot je povedal Štrukelj, bo sestava cepiv javno objavljena, ko bo EMA dala pozitivno mnenje. So pa cepiva sestavljena iz genetske informacije RNA oziroma DNA, zaradi česar celice v telesu začnejo ustvarjati S protein, na kar se bo odzval posameznikov imunski sistem in začel ustvarjati protitelesa in T celice, katerih glavni namen je prepoznavanje in uničevanje invazivnih patogenov ali okuženih celic. Ta informacija je zavita v maščobni ovoj, medtem ko ne vsebuje adjuvansov in konzervansov, poroča STA.

Kako se cepiva shranjujejo



Cepivo Pfizerja bo treba shranjevati in transportirati na temperaturi od minus 70 do minus 80 stopinj Celzija, pri čemer bo moral proizvajalec oz. distributer poskrbeti za primerno hranjenje med prevozom. To je po besedah Štruklja zelo pomembno za logistiko države, medtem ko so točke, kjer se bo cepivo hranilo, že predvidene. Cepivo bo prišlo v t. i. vialah, vsaka bo vsebovala pet doz. Cepivo bo pred uporabo treba redčiti s fiziološko raztopino.



Cepivo Moderne bo stabilno pol leta na minus 20 stopinj Celzija, sicer pa do 14 dni na temperaturi od dveh do osem stopinj. Ti dve cepivi se razlikujeta le v maščobnem ovoju okoli informacije RNA, zato tudi različna temperaturna stabilnost, je pojasnil Štrukelj.



Medtem pa gre pri cepivu AstraZeneca za DNA cepivo, ki ga bo mogoče hraniti na temperaturi od dveh do osem stopinj Celzija celo leto, piše STA.

Preberite še: