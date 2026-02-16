Manj kot trije tedni so do uvodne dirke svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP. Tim Gajser se je ta ponedeljek prvič slovenski javnosti pokazal v novih barvah, pozimi je postal član Yamahe. V novi sezoni si kot prvo želi, da ne bi bilo poškodb. Lani mu je izpah rame vzel šesti svetovni naslov. Po tiho upa, da bo že na prvi dirki v igri za zmago, seveda pa vsako jutro vstane tudi s ciljem, da res znova postane svetovni prvak. Jan Pancar se bo medtem znova dokazoval kot zasebnik, tudi za njim so uspešne priprave na Sardiniji.

Toni Mulec po vrnitvi z relija Dakar Foto: Aleš Fevžer Avtomotošportna sezona se pravzaprav začenja že januarja, z relijem Dakar. Po zmagi v razredu rally2 je AMZS, krovna organizacija za motošport in karting v Sloveniji, na tradicionalno novinarsko konferenco ob začetku tekmovalne sezone letos povabila tudi Tonija Mulca. Korošec bi rad v letu 2026 odpeljal celotno svetovno vzdržljivostno prvenstvo, ki ga ob Dakarju sestavljajo še dirke na Portugalskem, v Argentini, Maroku in Abu Dabiju. "Želja je, da bi odpeljal celotno svetovno prvenstvo. Za prvo in mogoče še za drugo dirko se bom zagotovo odločil. V tem času bom poskušal nabrati dovolj finančnih sredstev, da bi lahko odpeljal vse dirke. In bi tako mogoče lahko dosegel dober rezultat tudi na celotnem prvenstvu in ne na reliju Dakar." Mulec pravi, da je ta čas, ko išče pokrovitelje, zanj še bolj zahteven kot tistih 14 dni v Dakarju v Savdski Arabiji.

Gajser: Želel bi mesec ali dva več treninga na motorju

Tim Gajser je novi član Yamahe. Foto: Yamaha Z veliko nagrado Argentine oziroma Patagonije v Barilocheju se sedmega oziroma osmega marca začenja svetovno prvenstvo v motokrosu. V razredu MXGP bosta na vseh 20 dirkah nastopila petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Yamaha) in lani 11. v skupnem seštevku Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Prvi je pozimi zamenjal ekipo, po 12 sezonah je zapustil Hondo. Drugi znova ni dobil priložnosti v eni od tovarniških ekip in se bo z družinsko ekipo znova skušal dokazati kot najboljši zasebnik. Na nekaj dirkah svetovnega prvenstva bo v šibkejšem razredu MX2 nastopil tudi Jaka Peklaj, tretji član slovenske reprezentance, ki je oktobra na pokalu narodov osvojila zgodovinsko peto mesto.

"Po lanski sezoni sem si vzel dva tedna prosto, potem pa že treniral. Sam nisem imel nobenih sprememb, kar se tiče ekipe in motorja, tako da se mi ni bilo treba na nič privajati, samo pridno trenirati. Januarja sem bil na Sardiniji, kjer so šle priprave prav tako odlično," je svojo zimo v nekaj stavkih povzel Pancar. Gajser se je medtem soočil prav s privajanjem na nov motor in novo ekipo. "Da, zame je bilo veliko sprememb. Tudi čakati sem moral zelo dolgo, da sem lahko začel trenirati, testirati z Yamaho. Sicer gre zdaj vse po načrtih, a bi si želel še kakšen mesec ali dva več treninga na motorju. Smo v tem času sicer vseeno ogromno potestirali." Na Sardiniji je bil mesec dni, v minulih dneh je opravil tudi prva treninga na domači stezi Tiga243Land.

Pancar: Upam, da bom čez celo sezono stopnjeval tempo in naredil res vrhunske rezultate

Jan Pancar ostaja na družinski ekipi in motorju KTM. Foto: Matej Podgoršek Vmes sta oba odpeljala tudi dve pripravljalni dirki v Italiji, ki sicer štejeta za odprto italijansko zimsko prvenstvo. Gajser je bil v Algheru drugi, v Mantovi prvi, Pancar pa šesti in osmi. "Prve vožnje so bile pozitivne. A so še rezerve. Še delamo, še testiramo. Imamo še dva tedna do odhoda na prvo tekmo v Argentino," je poudaril Gajser. Proga v Barilocheju bo nova za vse, enako tudi proga na drugi dirki leta, 22. marca v Almonteju v španski Andaluziji. Prva želja obeh za sezono 2026 je jasna - zdravje. "To je prvi cilj. Da si zdrav. Moje poškodbe so sanirane. Lani sem po izpahu rame potreboval operacijo. Vrnitev je trajala kar dolgo. A zdaj je vse v redu. Sem stoodstotno pripravljen. Tudi na tem področju sem naredil spremembo, imam novega kondicijskega trenerja. Vse gre v pravo smer. Jaz mislim, da bomo v Argentini pripravljeni," je odločen Tim. Tudi Jan nima nobenih težav. "Za zdaj je vse odlično. Potrkamo. Že kar nekaj sezon nisem imel večjih poškodb. Lani sem imel med sezono izpah palca, a sem lahko z bolečino vozil naprej. Upam, da letos ne bo niti tega in bom lahko čez celo sezono stopnjeval tempo in naredil res vrhunske rezultate."

Aduti AMZS za motošportno sezono 2026: Maj Rakuša, Sven Cerjak, Tim Gajser, Jan Pancar, Enej Krševan in Toni Mulec. Foto: Matej Podgoršek AMZS v novi sezoni stavi tudi na nekaj mlajših voznikov v drugih disciplinah. Na Vranskem so se predstavili trije, ki morajo obenem šport usklajevati še s šolo. Motociklist Enej Krševan, ki je začel s študijem na fakulteti za strojništvo, bo drugo sezono vozil evropsko prvenstvo moto2. Zamenjal je ekipo, tudi šasijo motorja (kalex), za katero meni, da mu bo bolj ustrezala. Pozimi je 19-letnik treniral na stezah v Španiji. V končni razvrstitvi si želi preboja med prvih 10, morda celo med prvih pet. Osmošolec Maj Rakuša je voznik kartinga. Lani je bil državni podprvak v razredu rotax max junior. Letos bo zastopal Slovenijo na Fia Academy Trophy, kjer ga čakajo tri dirke.

V spidveju se strmo dviga pot Svena Cerjaka, lani je bil srednješolec svetovni podprvak v SGP3. Pozimi je prestopil v višji razred, na 500-kubični motor. "Lanski dosežek me ne obremenjuje. Zame je to samo plus. Pomagal mi je pri tem, da sem podpisal za poljski klub Motor Lublin. Nastopal bom v njihovi ekstraligi do 24 let." Za ta klub nastopa tudi njegov idol Bartosz Zmarzlik, trikratni svetovni prvak v najvišji kategoriji SGP. "Na 500-kubičnem motorju bom imel več dirk, boljšo konkurenco. Na tem motorju se bolje počutim, kjer je večji in hitrejši. Imam še dovolj časa za napredovanje, za nabiranje izkušenj. Letošnjo sezono bom predvsem izkoristil za spoznavanje motorja, da najdem najboljše nastavitve." Od marca naprej bo največ treningov opravil na Poljskem, kjer ga nato čakajo dirke vsak torek.