Ivačič enajsti v kvalifikacijah za spidvejsko SP

Slovenski spidvejist Matic Ivačič je nastopil na eni od treh kvalifikacijskih dirk za svetovno prvenstvo oziroma serijo grand prix v naslednji sezoni. V nemškem Abensbergu je bil 11. in s tem ni prišel do nadaljevanja tekmovanja, ki bo julija v Italiji. Na še dveh dirkah konec meseca bosta napredovanje iskala še Anže Grmek in Sven Cerjak.

Skupno na treh kvalifikacijskih dirkah v Abensbergu, slovaški Žarnovici in Glasgowu sodeluje 54 dirkačev. Po pet najboljših z vsake dirke se bo uvrstilo na dirko grand prix challenge, ki bo letos 25. julija v Terenčanu pri Vidmu. Na tej pa bodo prva štiri mesta vodila v elitno SP 2027.

Na SP 2027 si bo neposredno nastop zagotovila tudi sedmerica najboljših iz letošnje sezone, preostala mesta pa bodo zapolnili dirkači, ki jih bodo povabili v vodstvu tekmovanja.

Matic Ivačič, šestkratni zaporedni državni prvak Slovenije, je v Abensbergu v svojih vožnjah zbral eno drugo in tri tretja mesta, skupno pa s petimi točkami končal na 11. mestu. Zmagal je Američan Luke Becker, na dirko challenge pa so se uvrstili še Šved Kim Nilsson, Avstralca Rohan Tungate in Keynan Rew ter Poljak Dominik Kubera.

Preostali kvalifikacijski dirki, po katerih bo znana še deseterica voznikov za finalno kvalifikacijsko preizkušnjo, bosta v soboto v Žarnovici na Slovaškem in Glasgowu na Škotskem. Na prvi bo tekmoval tudi Grmek, na drugi pa Cerjak.