"Rekel bi, da je najlepša Planica navijaška, saj imaš priložnost, da jo doživiš, kot si sam želiš. Pozivam navijače, naj pridejo v Planico, saj čez deset let ne bo lahko vsak rekel, da je bil tam, ko je Slovenija osvojila dva velika kristalna globusa," pred začetkom planiškega praznika na Letalnici bratov Gorišek, ki ga bodo letos prvič tekmovalno občutila tudi dekleta, pravi novi predsednik Organizacijskega komiteja Planica 2026 Peter Prevc.

"Že kot tekmovalec sem vedno rad prihajal v Planico, lani pa sem jo lahko doživel še z drugih zornih kotov – kot gledalec. Predvsem me je zadela razsežnost dogodka. Sami skoki so sicer zelo pomembni, a ob tem se dogaja še ogromno drugih dogodkov. Ko sem sem prišel kot gledalec, so me prevzela čustva, ob množici sem občutil vzdušje in doživel še rekord iz prve vrste. Rekel bi, da je najlepša Planica navijaška, saj imaš priložnost, da jo doživiš, kot si sam želiš," je novinarjem o dveh različnih vlogah, v katerih je bil do zdaj v Planici, dejal nekdanji skakalni šampion Peter Prevc.

Letos bo na zaključku svetovnega pokala v drugačni vlogi, januarja so ga soglasno imenovali za predsednika Organizacijskega komiteja Planica 2026.

"Ko je Luka Steiner (predsednik Smučarske zveze Slovenije, op. a.) v Bischofshofnu predstavil 'zagato', da bi rad, da organizacijski odbor Planica na čelo dobi nekoga, ki je tudi sam skakal, ki ima rad Planico in jo živi, sem bil hitro za. Ko se pridružiš tako kratek čas pred dogodkom, ko je že skoraj 90 odstotkov stvari narejenih in dogovorjenih, je največji izziv to, kako ujeti tempo. Treba je predvsem nabrati čim več informacij usklajene ekipe sodelavcev," je povedal 33-letnik, ki upa na množični obisk skakalnega praznika.

Prvič bodo na Letalnici bratov Gorišek tekmovale tudi nekatere tekmovalke (pravico nastopa na sobotni tekmi ima najboljših 15 v svetovnem pokalu), prvič se bo tudi zgodilo, da bosta veliki kristalni globus za skupno zmago domov sočasno odnesla njegova sestra Nika (tretji zaporedni globus) in brat Domen.

"Kakšne tekme si med sezono sploh nisem ogledal, pospremil sem samo rezultate. Če Nike in Domna ni bilo na vrhu, sem šel pogledat, zakaj je tako," je o izjemni sezoni brata in sestre dejal Peter ter pozval ljubitelje tega športa, naj pridejo pod Ponce: "Verjamem, da bo s tekmovalnega vidika zagotovo zelo zanimivo. Prepričan sem, da bo Domen ostal zbran do zadnje planiške tekme. Kar nekaj tekmovalcev je sposobnih priti povsem na vrh, na Kulmu je lepo presenetil Japonec Tomofumi Naito, ki je z izposojenimi smučmi poletel v daljave. Ne gre pozabiti na Žabo (Anžeta Laniška, op. a.), vemo, da je v Planici dosegal lepe daljave in rezultate. Tudi Timi je tu že imel rezultate. Prav tako ne dvomim, da bo kar nekaj deklet sposobnih leteti zelo daleč. Pozivam navijače, naj pridejo v Planico, saj čez deset let ne bo mogel vsak reči, da je bil tam, ko je Slovenija osvojila dva velika kristalna globusa."

Tako Nika kot Domen Prevc bosta sezono končala z velikim kristalnim globusom, za Niko bo to že tretji zaporedni.

Prevc je v šali "napovedal" novo najboljšo žensko znamko 242 metrov. Trenutno je svetovni rekord v lasti Nike Prevc, ki je lani v Vikersundu poletela 236 metrov, letos pa sta se rekordni znamki pred dnevi z Anno Odine Ström približali na pol metra.

Težko pa bi letos v Planici, ki bo v prihodnosti dočakala povečavo, videli moški rekord. "Morda se da poleteti pol metra dlje, ampak me že zelo skrbi za noge tekmovalca Domna," je dejal novi predsednik OK Planica, ki v slovenski reprezentanci pomaga tudi z opremo.

Slovenija je po številu diskvalifikacij pri vrhu. "Po številu diskvalifikacij smo pri vrhu. Pripravljam tudi statistiko, kolikokrat je bil kateri od tekmovalcev na kontroli. Morda se pokaže kakšen zanimiv vzorec. Domen je bil v prvih serijah v narekovajih naključno vsakič na kontroli, po finalni pa tako ali tako mora na kontrolo, saj gre tja najboljših šest," je še dejal Prevc in dodal, da je večina tekmovalcev na meji: "Če nisi na meji, ne prideš zraven. Včasih pa imaš tudi smolo, kot je bilo v primeru Timija, ki je (ob diskvalifikacijah, op. a.) dobil še ne dovolj preizkušen material."

Prevc, ki bo v moški konkurenci ostal rekorder po številu točk v eni sezoni svetovnega pokala (2.303), je bil v zadnjem obdobju zaposlen tudi s pisanjem še ene zgodbe. V Žirovnici je zrasel drugi poševni vetrovnik na svetu, ki je že odprl vrata.

"Zadovoljni smo, kako stvari tečejo. Vetrni tok, za katerega je bilo morda malo skrbi, je izvrsten. Inženirji so delo opravili odlično. Marec in april sta skoraj popolnoma zasedena. 'Wingsuiterji' (letalci z oblekami, op. a.) z veseljem prihajajo, letijo, kar živijo tam, še na malico skoraj nimajo časa iti, tako da smo zadovoljni. Tudi kar nekaj skakalnih ekip je že prišlo, pričakujemo pa, da bodo z majem, ko se začnejo priprave na novo sezono, začeli testirati kombinacijo vetrovnik – skakalnica v enem dnevu, kar se prej ni dalo," je z delovanjem velike pridobitve zadovoljen Prevc.