V sodobnem svetu se pojem nacionalne moči vse pogosteje umika vojaškim definicijam. Resnična moč države pa ni odvisna le od njene obrambne sile, temveč predvsem od vitalnosti njenega gospodarstva. Prav gospodarstvo je tiha, a prodorna sila, ki določa položaj države na svetovnem zemljevidu. Pri tem pa največjo dodano vrednost ustvarjajo močne blagovne znamke. V Sloveniji so njihov nosilec mala in srednja podjetja, ki tvorijo hrbtenico zdravega gospodarstva.

V teh okoljih lahko kreativni posamezniki v polnosti razvijajo svoj potencial. V tem se hkrati skriva plemenito bistvo kapitalizma – možnost, da lahko vsakdo svojo ustvarjalnost in inovativnost neposredno pretvori v dodano vrednost in zaslužek. Bolj ko družba to kreativnost spodbuja in nagrajuje, močnejša postaja država. Iz te sinergije se rojevajo močne blagovne znamke, te pa so tiste, ki slovenskemu izvozu zagotavljajo nujno potrebno visoko dodano vrednost.

Infrastruktura kot odskočna deska

Gradnik dodane vrednosti ni samo znanje, temveč tudi ugled. Kreativnost posameznikov ne more obroditi sadov v vakuumu. Tu nastopi neizogibna vloga države, katere primarna naloga je zagotavljanje vrhunske infrastrukture. Ta ne zagotavlja zgolj osnovnih pogojev za razvoj, temveč tudi dviguje prepoznavnost države. Del vsake komercialne blagovne znamke je namreč tudi krovna znamka države. In neločljivi del znamke Slovenija je prav Planica.

Foto: Aleš Fevžer

Planica že dolgo ni le športno središče; je globalni oder. Pretekli konec tedna je bil svet znova priča športnemu spektaklu, v okviru katerega so potekala tudi pomembna gospodarska srečanja. Takšni dogodki eksponentno dvigujejo prepoznavnost države in neposredno koristijo našemu gospodarstvu. Na ISR smo skupaj s Spirit Slovenija pripravili gospodarsko srečanje o dodani vrednosti v izvozu. Predstavniki podjetij z močnimi nišnimi blagovnimi znamkami v športni industriji so ob tem poudarili ključno resnico: ko svet spozna ime države skozi odličnost v športu, se lažje odprejo vrata tudi za vse naše preostale izdelke in storitve. Državna vlaganja v športno infrastrukturo tako postanejo neposreden gradnik blagovnih znamk, ki na tujih trgih dosegajo visoko dodano vrednost.

Odpornost skozi sodelovanje

Blagovne znamke in ugled države torej gradimo načrtno, pogosto tudi prek velikih mednarodnih dogodkov in ciljnega gospodarskega mreženja. S tem ko krepimo prepoznavnost našega znanja, krepimo tudi odpornost celotnega gospodarstva proti zunanjim šokom. Močne domače znamke namreč pomenijo stabilnejša delovna mesta in večjo ekonomsko neodvisnost.

V končni fazi gre namreč za vprašanje nacionalne varnosti. Evropska varnost že od konca druge svetovne vojne temelji na gospodarskem povezovanju in medsebojni odvisnosti. Močna Slovenija znotraj varne Evrope pa je mogoča le, če bomo znali pravilno razvijati, podpirati in unovčiti domačo kreativnost.

Foto: Bojan Puhek