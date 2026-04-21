Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., Š. L., STA

Torek,
21. 4. 2026,
18.43

Torek, 21. 4. 2026, 18.43

26 minut

Liga OTP banka, 25. krog

Krka nadaljuje zmagovito serijo v DP

Avtorji:
Pe. M., Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
KK Krka, Khalil Brantley | Krka je v Novem mestu zanesljivo premagala Rogaško. | Foto Drago Perko/KK Krka

Krka je v Novem mestu zanesljivo premagala Rogaško.

Foto: Drago Perko/KK Krka

Košarkarji Krke so za uvod v 25. krog košarkarske lige OTP banka z 92:75 premagali Rogaško in vknjižili 24. zmago. V četrtek bodo košarkarji Kansai Helios Domžal gostili Šentjur. V soboto bo na sporedu obračun Hopsov in Zlatoroga, v ponedeljek pa se bosta srečala še Triglav Kranj in Podčetrtek.

Novomeščani so se utrdili na vodilnem mestu na lestvici, kjer imajo ob tekmi več šest točk prednosti pred Perspektivo Ilirijo. Novomeščani tako ostajajo pri enem samem porazu, medtem ko je Rogaška doživela 16. in je ostala v sredini lestvice.

Slatinčani so se Novomeščanom dobro upirali v prvi četrtini in pol, po izidu 23:22 pa so Dolenjci naredili delni izid 20:3 in si dve minuti pred koncem polčasa priigrali 18 točk naskoka. Na glavni odmor so nesli 13 točk prednosti.

V tretji četrtini je prednost hitro narasla že na več kot 20 točk, podobna pa je bila tudi pred zadnjo četrtino. Ta je bila zgolj formalnost, saj so Novomeščani tekmece ves čas držali na varni razdalji. Največja razlika je znašala 26 točk.

Za Krko, ki je sicer izgubila skok (33-42), imela pa precej manj izgubljenih žog (5-15), je Khalil Umar Mubaarak Brantley prispeval 17 točk, točko manj pa Sukhmail Singh Mathon, za Rogaško, ki je pred tem dobila dve tekmi zapovrstjo, pa je z 20 točkami in 12 skoki prednjačil Luka Majstorović.

Liga OTP banka, 25. krog:

Torek, 21. april:
Krka : Rogaška 92:75 (14:10, 44:31, 71:52)

Četrtek, 23. april:
18.00 Kansai Helios Domžale - Šentjur

Sobota, 25. april:
19.30 Hopsi Polzela - Zlatorog Laško

Ponedeljek, 27. april:
17.30 Triglav Kranj - Podčetrtek

Lestvica:

KK Perspektiva Ilirija KK Podčetrtek Triglav Kranj KK Zlatorog Laško Hopsi Polzela Kansai Helios Domžale kk Rogaška KK Krka Novo mesto Šenčur Gorenjska gradbena družba Šentjur Liga OTP banka
