Taja Kaja Cekuta

22. 4. 2026,
4.00

moda Oblecite se kot ... manekenka Kim Riekenberg

Nemška lepotica navdušila z brezčasnim videzom, ki ga boste želeli posnemati

Kim Riekenberg | Foto Instagram

Ko govorimo o brezčasni eleganci, so prav preprosti stajlingi pogosto tisti, ki pustijo največji vtis. Nemška manekenka Kim Riekenberg s svojim izbranim modnim okusom vedno znova pritegne poglede, tokrat pa je navdušila v Saint Tropezu, kjer je iz nekaj osnovnih kosov ustvarila kombinacijo, ki jo lahko brez težav poustvarite tudi sami. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako lahko podoben stajling ustvarite tudi vi.

Suknjič v sivi barvi 

Siv suknjič je kos, ki vsakemu videzu doda pridih uglajenosti. Izberite nekoliko bolj sproščen kroj, ki lepo pade ob telesu in deluje moderno. Nosite ga odpetega čez majico za lahkoten dnevni videz ali zapetega za bolj sofisticiran vtis. 

Svetle hlače iz džinsa

Svetel džins je odlična izbira za toplejše dni, saj deluje sveže in mladostno. Ravni kroji ali nekoliko oprijeti modeli bodo ustvarili urejen videz, ki je trenutno zelo priljubljen. Takšne hlače se podajo na različno obutev, zato jih boste z lahkoto kombinirali. 

Bela majica 

Bela majica je modna klasika, brez katere skoraj ne gre. Izberite kakovosten material in lep kroj, saj bo prav ta kos povezal celoten videz. Preprostost bele majice omogoča, da drugi kosi pridejo še bolj do izraza. 

