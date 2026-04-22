Gorske dirke v Sloveniji: novi izjemni dirkalniki, vrnitev na Planinske ride in še kaj

Na letališki stezi v Šoštanju preizkus nove dirkaške subaru impreze, v delavnicah nastaja najzmogljivejši gorski dirkalnik v Evropi, dirke se vračajo na Planinske ride. Vse to so dobri obeti za novo sezono gorskohitrostnega državnega prvenstva, ki se ta konec tedna začne v Avstriji.

Konec tedna bo Rechberg gostil uvod v evropsko gorskohitrostno prvenstvo in obenem tudi prvo dirko slovenskega državnega prvenstva. Udeležba slovenskih tekmovalcev na prvi dirki bo sicer še skromna, toda v nadaljevanju sezone se obetamo še več tekmovalcev in tudi nekaj zanimivih avtomobilov.

Nekoč spektakularne gorske (še makadamske) dirke proti staremu prelazu na Ljubelju. Foto: Tehnični muzej Dunaj

Gorskohitrostne dirke imajo v Sloveniji navsezadnje dolgoletno tradicijo, pa tudi sicer je evropsko gorsko prvenstvo bistveno starejše od svetovnega prvenstva formule ena. Letos poleti bo minilo sto let od prve gorske dirke na Ljubelj, ki so že v medvojnem obdobju postale prvi avtomobilski spektakel v Sloveniji. Pozneje so odmevne gorske dirke potekale na Gorjance in Pohorje, od leta 2007 imamo v Ilirski Bistrici že skoraj 20 let dirko elitnega evropskega prvenstva.

Video – nova atraktivna dirkaška specialka iz Velenja

Ekipa državnega prvaka Milana Bubniča (lancia delta). Foto: Uroš Modlic

Prvi favorit državnega prvenstva je jasen, prav tako njegovi glavni izzivalci. Milan Bubnič (lancia delta) bo poskušal osvojiti že svoj 13. naslov državnega prvaka. Bubnič je lani pokazal najboljše razmerje med hitrostjo in zanesljivostjo (vozniško in tehnično), kar je Pivčana ohranilo na vrhu te discipline v Sloveniji. Glavna izzivalca za naslov prvaka bosta dva – najprej Matevž Čuden (porsche GT3 cup) in Anže Dovjak (hyundai i20 R5). Dovjak bo namesto dirkalnika serije TCR vozil reli specialko, ki jo bodo prilagodili za gorske dirke. Čuden ostaja pri že znanem Porschejevem dirkalniku.

Na prvih dveh dirkah bo predvidoma manjkal Matej Grudnik (renault clio E1), ki je lani jeseni začel s temeljito nadgradnjo avtomobila. Iz motorja želi potegniti kar 1.200 "konjev", s čimer bi bil njegov štirikolesno gnani clio najzmogljivejši "turistični" dirkalnik za gorske dirke v Sloveniji. Grudnik upa, da bo avtomobil nared do konca maja in dvojnega programa dirk na Planinskih ridah.

Po dveh uvodnih dirkah za državno prvenstvo v Avstriji in na Hrvaškem bosta prvi dve slovenski gorski dirki potekali konec maja na Planinskih ridah. To bo en dogodek, kjer pa organizatorji v dveh dnevih načrtujejo dve posamezni dirki. Proga bo dolga nekaj več kot 3,7 kilometra in bo s svojo konfiguracijo pravo mesto, kjer bodo lahko tekmovalci iz svojih dirkalnikov iztisnili vse. Gorske dirke se na Planinske ride vračajo po 24 letih, nekaj manj je minilo od tamkajšnjega zadnjega relija. Že junija sledi tradicionalna dirka na Gorjancih, za zdaj je še negotova jesenska izvedba gorske dirke v Podnanosu.

Matej Grudnik še nadgrajuje že tako brutalni renault clio s štirikolesnim pogonom – imel naj bi kar 1.200 "konjev". Foto: Gregor Pavšič

Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder) bo še naprej vodilni slovenski gorski dirkač s športnimi prototipi in formulami. Foto: Uroš Modlic

Še več predelanih in visokozmogljivih avtomobilov, veliko bo tudi deklet

O tem, kdo vse bo med naštetimi štel v širši vrh gorskohitrostnega dirkanja, je trenutno še težko soditi. Nov avtomobil bo že v Rechbergu predstavil Janko Medved iz Velenja. Dolgoletni avtomobilski navdušenec in predelovalec vozil je bil že predvoznik, zdaj pa se seli v konkurenco. Prek zime je pripravil atraktivno subaru imprezo, ki bo s svojo pojavo in zvokom prav gotovo velika popestritev gorskih dirk. Povratek s subaru imprezo napoveduje tudi nekdanji dirkač Gregor Vouk.

Veliko bo tudi deklet – lahko tudi letos zmagajo v moški konkurenci?

Na gorskih dirkah spet pričakujemo več deklet. V skupni razvrstitvi ima največ možnosti Sanja Smrdelj (yugo integrale), lanska državna prvakinja med voznicami, Maša Eržen (peugeot 306) pa brani naslov državne prvakinje v Razredu 5B.

Lani je veliko napetih trenutkov prinesel Razred 5A – prvak Primož Kavšek (citroen saxo) se seli razred višje, sodeč po prijavah na prvo dirko pa je kandidate za naslov prvaka še težko napovedati. Izkušeni Alojz Udovč (renault clio R3) bo že sodil mednje, enako tudi Mark Grlj (BMW 130i coupe). S pokalnim renault cliom gre letos v tem razredu na dirke Primož Brunskole.

Na dirkah v nadaljevanju sezone pričakujemo še več tekmovalcev, na primer Matijo Demšarja (škoda felicia proto), Boštjana Bašo (renault clio RS), Emanuela Delaliča (peugeot 106), pa tudi še več voznikov športnih prototipov in formul.