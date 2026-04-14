Košarkarji Kansai Heliosa so izgubili tudi drugo polfinalno tekmo lige Aba2. Široki, ki je prvo tekmo doma v Širokom Brijegu dobil z 92:82, je bil boljši tudi v Domžalah, tekmo je dobil s 84:80 (29:15, 45:34, 58:63) in se s tem uvrstil v finale.

Hercegovska ekipa je letos v ligi izgubila le eno tekmo in je bila v dvoboju z mladimi, neizkušenimi, nižjimi in telesno šibkejšimi Domžalčani velik favorit. Slovenci so se sicer na prvi tekmi dobro upirali, v Domžalah, kjer so Hercegovci v prvem delu tekmovanja visoko zmagali, pa so pokazali dva obraza.

Začeli so nervozno, gosti so po zaslugi natančnih metov in dobre obrambe hitro povedli za deset točk, na krilih razpoloženega Jalyna McCrearyja, ki je v prvem polčasu dosegel 17 točk, pa pred koncem prve četrtine vodili za 16, na začetku druge pa že za 18 točk.

A nato je prišlo do popolnega preobrata. Gostitelji so začeli igrati precej bolje tako v obrambi kot v napadu. Razlika se je manjšala, Lenart Sirc jo je v drugem polčasu izničil in izenačil na 52:52, Alen Malovčić, Mark Morano Mahmutovič in Ian Lazarevski so do konca tretje četrtine zadeli trojko, tako da je Helios v zadnji del tekme vstopil s petimi točkami prednosti.

Prednosti pa ni zadržal, Široki je spet prevzel pobudo, gostitelji so sicer predvsem po zaslugi dveh trojk Malovčića grozili do konca, pol minute pred koncem je bil izid 80:82, toda dokončno jih je pokopal koš D'Mitrika Tricea devet sekund pred zadnjim zvokom sirene.

Pri zmagovalcih je McCreary dosegel 28 točk, Trice 14, pri Domžalčanih pa Jon Dolničar 16, Jan Zemljič in Malovčić pa 15.