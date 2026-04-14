Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
14. 4. 2026,
20.00

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Široki Brijeg Kansai Helios Domžale ABA 2

Torek, 14. 4. 2026, 20.00

54 minut

Liga Aba 2, polfinale, druga tekma

Kansai Helios obstal v polfinalu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
ABA 2: Kansai Helios - Široki Brijeg | Domžalčani so tekmovanje v drugi ligi ABA končali v polfinalu. | Foto Kansai Helios/Maruša Kavčič

Domžalčani so tekmovanje v drugi ligi ABA končali v polfinalu.

Foto: Kansai Helios/Maruša Kavčič

Košarkarji Kansai Heliosa so izgubili tudi drugo polfinalno tekmo lige Aba2. Široki, ki je prvo tekmo doma v Širokom Brijegu dobil z 92:82, je bil boljši tudi v Domžalah, tekmo je dobil s 84:80 (29:15, 45:34, 58:63) in se s tem uvrstil v finale.

Široki : Kansai Helios
Sportal Domžalčani izgubili prvo polfinalno tekmo lige Aba 2

Hercegovska ekipa je letos v ligi izgubila le eno tekmo in je bila v dvoboju z mladimi, neizkušenimi, nižjimi in telesno šibkejšimi Domžalčani velik favorit. Slovenci so se sicer na prvi tekmi dobro upirali, v Domžalah, kjer so Hercegovci v prvem delu tekmovanja visoko zmagali, pa so pokazali dva obraza.

Začeli so nervozno, gosti so po zaslugi natančnih metov in dobre obrambe hitro povedli za deset točk, na krilih razpoloženega Jalyna McCrearyja, ki je v prvem polčasu dosegel 17 točk, pa pred koncem prve četrtine vodili za 16, na začetku druge pa že za 18 točk.

A nato je prišlo do popolnega preobrata. Gostitelji so začeli igrati precej bolje tako v obrambi kot v napadu. Razlika se je manjšala, Lenart Sirc jo je v drugem polčasu izničil in izenačil na 52:52, Alen Malovčić, Mark Morano Mahmutovič in Ian Lazarevski so do konca tretje četrtine zadeli trojko, tako da je Helios v zadnji del tekme vstopil s petimi točkami prednosti.

Prednosti pa ni zadržal, Široki je spet prevzel pobudo, gostitelji so sicer predvsem po zaslugi dveh trojk Malovčića grozili do konca, pol minute pred koncem je bil izid 80:82, toda dokončno jih je pokopal koš D'Mitrika Tricea devet sekund pred zadnjim zvokom sirene.

Pri zmagovalcih je McCreary dosegel 28 točk, Trice 14, pri Domžalčanih pa Jon Dolničar 16, Jan Zemljič in Malovčić pa 15.

Široki Brijeg Kansai Helios Domžale ABA 2
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

