Triglavani po drami slavili v Tivoliju

Košarkarji Krke so v prvi tekmi četrtfinala lige OTP banka v četrtek premagali Hopse Polzelo s 94:58 (31:22, 53:30, 71:40), v petek pa so člani kranjskega Triglava v Tivoliju presenetili Ilirijo in zmagali 85:84. Tekmovanju se je priključila tudi branilka naslova, Cedevita Olimpija.

Potem ko so v četrtek košarkarji Krke začeli četrtfinale z zanesljivo zmago proti Hopsom, je bil današnji drugi obračun med Ljubljančani in Kranjčani precej bolj izenačen, odločitev pa je padla šele v zadnjih trenutkih. V rednem delu tekmovanja sta se današnja tekmeca pomerila trikrat, dve zmagi so dosegli današnji gostitelji, eno pa v 11. krogu košarkarji Triglava. Tudi tokrat so bili na koncu uspešnejši gostje, čeprav so v prvi polovici tekme zaostajali in morali loviti tudi že deset točk zaostanka.

Ilirija je bolje začela, si priigrala nekaj naskoka in ga zadržala večji del prve in druge četrtine, ob polčasu je vodila za pet. A v tretji četrtini so po vodstvu s 54:43 gostitelji popustili. Triglav je začel topiti razliko, pri 63:62 prišel do vodstva in bil nato v zelo izenačeni zadnji četrtini povsem enakovreden.

V tem delu sta se ekipi izmenjavali v vodstvu za največ tri točke, izid je bil tudi večkrat izenačen. Ilirija je v 39. minuti še vodila z 82:79, toda David Kralj je najprej s trojko izenačil, potem pa zadel še za vodstvo gostov s 84:82. Pol minute pred koncem so domači izenačili, nato je za Triglav Kralj deset sekund pred koncem zadel en prsti met za 85:84.

Tudi to pa je bilo dovolj za zmago, saj je pri domačih v zadnjem napadu Mark Padjen zgrešil trojko.

Pri domačih sta po 17 točk dosegla Boban Marjanović in Edo Murić, pri zmagovalcih pa po 18 Uroš Šikanić in Miha Muratovič.

Boban Marjanović je ob porazu dosegel 17 točk. Foto: Filip Barbalić

Krka na prvi tekmi četrtfinala zanesljivo ugnala Polzelo

Košarkarji Krke so upravičili vlogo favorita in zanesljivo prišli do prve zmage v četrtfinalni seriji lige OTP banka proti Hopsom. Druga tekma, na kateri si lahko Novomeščani že zagotovijo mesto v polfinalu, bo v nedeljo, 10. maja, na Polzeli.

Krka je Hopse v rednem delu premagala trikrat s povprečno razliko dobrih 28 točk, tokrat pa je bila še za odtenek bolj učinkovita. Že v prvem polčasu so se med strelce vpisali vsi domači igralci, na koncu pa je s 23 točkami izstopal Khalil Mubaarak Brantley (trojke 4:6, 5 podaj, 4 skoke). Pri gostih je bil dvomesten le Kameron Hobbs (16 točk).

Khalil Brantley Foto: Drago Perko/KK Krka

Ekipe igrajo na dve zmagi.

Liga OTP banka, četrtfinale, prve tekme:

Četrtek, 7. maj

Petek, 8. maj

Sobota, 9. maj

Liga OTP banka, četrtfinale: Zlatorog Laško - Cedevita Olimpija /0:0/

Šenčur GGD - Kansai Helios Domžale /0:0/

Krka - Hopsi Polzela /1:0/

Perspektiva Ilirija - Triglav Kranj /0:1/ / / izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

Lestvica po rednem delu: