Torek, 28. 4. 2026, 8.55
Liga OTP banka, 26. krog
Ilirija gosti Hopse
Danes se bo začel 26. krog košarkarske lige OTP banka. Za uvod bo Perspektiva Ilirija gostila Hopse, Šentjur pa se bo pomeril s Šenčurjem.
Liga OTP banka, 26. krog:
Torek, 28. april:
17.30 Perspektiva Ilirija - Hopsi Polzela
18.00 Šentjur - GGD Šenčur
Četrtek, 30. april:
17.30 Podčetrtek - Krka
18.00 Zlatorog Laško - Triglav Kranj
19.00 Rogaška - Kansai Helios Domžale
Zaostala tekma 25. kroga:
Četrtek, 30. april:
19.30 Šenčur - Perspektiva Ilirija