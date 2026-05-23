V košarkarski ligi OTP banka sta danes postala znana oba finalista. Do prve finalne vstopnice je prišla Cedevita Olimpija, ki je še drugič zapored premagala Šenčur. V Stožicah je bilo 94:65 za ljubljansko zasedbo, ki si je tako z 2:0 v seriji zagotovila finale, v katerem bo branila naslov. Krka pa je na odločilni tretji tekmi v Novem mestu na krilih odlične tretje četrtine (28:12) na koncu s 97:74 premagala Ilirijo in dobila serijo z 2:1. V zadnji četrtini je bil izključen Boban Marjanović, ki je povsem izgubil živce, ob odhodu s parketa želel obračunati tudi z nekaterimi navijači v dvorani Leona Štuklja.

V finalu letošnjega državnega košarkarskega prvenstva se bosta spet pomerila najuspešnejša slovenska kluba, Cedevita Olimpija in Krka. Ljubljanska ekipa je imela v polfinalu lahko delo s GDD Šenčurjem, novomeška pa se je morala bolj potruditi. Po porazu v Ljubljani je namreč odločala tretja tekma, kjer pa so Dolenjci pokazali, da so boljši in so še povečali razliko v zmagah na medsebojnih tekmah sezone.

Na tretji tekmi je bil izenačen le prvi polčas. V njem so Ljubljančani še sledili krkašem, odločilen pa je bil začetek tretje četrtine, ko so si domači priigrali visoko prednost. Po izidu 52:48 so dosegli 11 točk zapovrstjo, do konca pa tekmecem niso več dovolili, da bi se približali.

Z 19 točkami je bil najboljši strelec tekme Mubaarak Brentley, k zmagi je prispeval 19 točk. Lovro Urbiha in Blaž Mahkovic sta jih dodala 16, prvi je v statistiko vpisal tudi pet ukradenih žog. Ilirija ni imela posebej razpoloženega košarkarja.

Zadnjo četrtino je sicer zaznamovala izključitev Bobana Marjanovića. Ta je ob zaostanku svoje ekipe po izgubljeni žogi stekel na drugo stran igrišča in s hrbta podrl Blaža Mahkovica, za svojo potezo pa si je prislužil nešportno osebno napako. Srb je nato še bolj izgubil živce, planil proti Mahkovicu in bil zatem ob že prej prejeti tehnični napaki izključen. Ob odhodu z igrišča je na njegov račun priletelo še nekaj opazk s tribun novomeške dvorane, Marjanović pa se je ustavil ob robu parketa in želel obračunati z nekaterimi navijači ter jih pozival, naj ga počakajo po koncu tekme. Posredovali so celo varnostniki, Marjanovića pa je miril tudi športni direktor ljubljanske ekipe, Saša Dončić. Srb je nato le zapustil parket, varnostniki pa so nekaj najbolj glasnih navijačev v dvorani pospremili iz tribun.

Olimpija v drugo suverena

Košarkarji Cedevite Olimpije pa so brez drame opravili nalogo v polfinalu. Potem ko so jim bili Gorenjci v svoji dvorani do neke mere še enakovredni, v Ljubljani niso imeli niti najmanjše možnosti. Ljubljančani so v prvi četrtini povedli za devet točk, v drugi igrali rezervirano, dokončno pa odpor tekmecev strli v tretji, katero so dobili z izidom 27:11. V zadnji četrtini sta priložnost lahko dobila tudi mlada Uroš Stjepanović in Martin Tonejc.

V Stožicah ni bilo presenečenja. Foto: Filip Barbalić

Najboljši strelec v ljubljanski vrsti je bil Thomas Kennedy, dosegel je 19 točk, točko manj je prispeval Umoja Gibson, ki je v statistiko vpisal tudi štiri skoke in devet asistenc. V gostujoči vrsti je 11 točk dosegel Jaka Klobučar.

Liga OTP banka, polfinale, druga in tretja tekma

Sobota, 23. maj

Liga OTP banka, polfinale: Krka - Perspektiva Ilirija /2:1/

Šenčur GGD - Cedevita Olimpija /0:2/ / / izid v zmagah; igrali so na dve zmagi

Lestvica po rednem delu: