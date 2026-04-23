Četrtek, 23. 4. 2026, 20.00
Liga NHL, prvi krog končnice, 23. april
Anže Kopitar na morda predzadnji domači tekmi mora zmagati
Ob četrti uri zjutraj so Anže Kopitar in Los Angeles Kings pred zahtevno nalogo. Dobiti morajo tretjo tekmo prvega kroga končnice, da bi ohranili realne možnosti za napredovanje. Prvi dve so namreč proti najboljši ekipi rednega dela sezone, proti Colorado Avalanche, tesno izgubili (prejšnjo v podaljšku z 1:2), zdaj pa tretjo gostijo v svoji dvorani.
Tako kot Colorado lahko v noči na petek s 3:0 povede tudi Carolina (proti Ottawi), medtem ko je dvoboj med Buffalom in Bostonom izenačen na 1:1.
Liga NHL, končnica, 23. april:
Pari prvega kroga končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /2:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:1/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /1:1/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:1/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /2:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /0:3/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /1:1/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /1:1/
// – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1