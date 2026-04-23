Ob četrti uri zjutraj so Anže Kopitar in Los Angeles Kings pred zahtevno nalogo. Dobiti morajo tretjo tekmo prvega kroga končnice, da bi ohranili realne možnosti za napredovanje. Prvi dve so namreč proti najboljši ekipi rednega dela sezone, proti Colorado Avalanche, tesno izgubili (prejšnjo v podaljšku z 1:2), zdaj pa tretjo gostijo v svoji dvorani.