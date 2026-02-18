Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Na območju Pokljuke hudo padla 61-letna turna smučarka

Policija, policijski helikopter | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

S kranjske policijske uprave so sporočili, da je v torek nekaj po 12. uri na območju Pokljuke padla in se hudo poškodovala 61-letna turna smučarka. S policijskim helikopterjem so jo odpeljali v jeseniško splošno bolnišnico.

Nesreča se je zgodila na višini okoli 1.500 metrov nadmorske višine, ko je 61-letnica padla in se hudo poškodovala. Med reševanjem so ji pomoč nudili radovljiški gorski reševalci in posadka policijskega helikopterja, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. S policijskim helikopterjem so jo odpeljali v SB Jesenice. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali, so še sporočili.

Večje število nesreč na slovenskih smučiščih

Na policijski upravi so opozorili tudi na večje število nesreč na slovenskih smučiščih. V torek so na dveh različnih smučiščih na Gorenjskem policisti obravnavali kar štiri nesreče, ki so se končale s hudimi poškodbami, v treh pa so bili smučarji udeleženi sami. 

Vsem obiskovalcem smučišč, še posebej staršem otrok in organiziranim šolskim skupinam, na policiji tako svetujejo, naj pazijo na svoje otroke ali otroke, zaupane v smučarske tečaje, ter da naj vsi smučanje prilagodijo svojemu znanju in sposobnostim. Pozvali so tudi k upoštevanju desetih Fisovih pravil smučanja. "Šolske počitnice so šele na začetku. Prilagodite hitrost in način smučanja svojim izkušnjam, znanju, snežni podlagi, vremenskim razmeram in zasedenosti smučišča. Upoštevajte pravila, ki veljajo na smučiščih. Upoštevajte deset Fisovih pravil," so opozorili.

Deset Fisovih pravil smučanja | Foto: PU Kranj

