Ko razmišljate o elektrorešitvah, razmišljate o svojem vsakdanu – od jutranje kave, ki jo skuhate, do večerne luči, ki jo ugasnete, ko greste spat. Vsaj isto vlogo, če ne večjo, imajo elektrorešitve v poslovnih objektih ali javno pomembni infrastukturi. Elektroinštalacije so srce vsakega objekta, saj omogočajo nemoteno delovanje naprav, varnost in energetsko učinkovitost. Kakovostna zasnova in izvedba elektroinštalacij ni le tehnična podrobnost, temveč ključni element, ki vpliva na udobje, stroške in trajnost uporabe vašega doma ali poslovnega prostora. Podjetje Elektrosignal iz Celja je že več kot 70 let sinonim za zanesljivost, kakovost in inovacije na področju elektroinštalacij ter elektromontaže ter velja za eno najuspešnejših slovenskih podjetij na področju elektroinštalacij tako glede števila zaposlenih kot glede ustvarjenih prihodkov.

Podjetje Elektrosignal v Sloveniji velja za eno izmed največjih podjetij na področju izvajanja elektroinštalacij in elektromontaže. Foto: arhiv ponudnika

Ste kdaj pomislili, kako močno so elektroinštalacije vtkane v naše vsakodnevno življenje? Vsak pritisk na stikalo, delujoč gospodinjski aparat, brezhibno delujoča pisarna ali varnostni sistemi v industrijskih objektih – vse to omogočajo premišljene in kakovostne elektrorešitve.

Stopite v stik s podjetjem Elektrosignal. V podjetju Elektrosignal so s svojo celovito ponudbo, ki vključuje projektiranje, proizvodnjo elektroopreme, izvajanje elektroinštalacij, meritve, vzdrževanje in trgovino z elektromaterialom, partner številka ena za vaše elektro projekte. Iščete zanesljivega partnerja za elektroinštalacije ali elektromontažna dela?. V podjetju Elektrosignal so s svojo celovito ponudbo, ki vključuje projektiranje, proizvodnjo elektroopreme, izvajanje elektroinštalacij, meritve, vzdrževanje in trgovino z elektromaterialom, partner številka ena za vaše elektro projekte.

Vse od ustanovitve se pretežno ukvarjajo s projektiranjem in izvajanjem elektroinštalacij v najširšem pomenu besede, njihovo delo pa je tako ali drugače močno vpeto v slovenski prostor, na primer z elektrorešitvami v vašem domu, pisarnah in poslovnih prostorih, industrijskih obratih, tehnološkimi rešitvami ter kot nepogrešljiv del javno pomembne Infrastrukture. To nenazadnje razkriva že sprehod po osvetljenih slovenskih ulicah za viden in brezskrben korak tudi ponoči ali vožnja skozi semaforizirana slovenska križišča, da lahko vsak varno pride na cilj.

V podjetju Elektrosignal so med drugim strokovnjaki s področja elektroinštalacij za razsvetljavo, moč in strelovod, šibkotočnih inštalacij, razsvetljavo cest, energetskih objektov, transformatorskih postaj in električnih razdelilnih postaj. Foto: arhiv ponudnika

Branko Kukec, direktor podjetja Elektrosignal: "Delujemo lokalno in globalno."

Direktor podjetja Elektrosignal, Branko Kukec, poudarja, da delujejo tako lokalno kot globalno. "V svetovnem merilu s svojim delom puščamo pečat v številnih državah sveta. Naše ključne konkurenčne prednosti, s katerimi se lahko pohvalimo, so bogata tradicija in izkušnje, nenehna skrb in nadzor nad kakovostjo, redno nadgrajevanje strokovnega znanja, spoštovanje dogovorjenih časovnih okvirjev, celovitost ponudbe, sledenje trendom z uvajanjem inovacij in sodobna tehnologija."

"Trudim se tudi kot solastnik podjetja Elektrosignal skupaj z vsemi solastniki in zaposlenimi, s svojo in njihovo vizijo ter predanostjo prispevati k uspešnemu vodenju podjetja. Poudariti moram tudi to, da je podjetje Elektrosignal, močno vpeto tudi v širše družbeno okolje, kar dokazujejo naša številna odlikovanja. Naše uspehe vsakodnevno soustvarja okrog 45 zaposlenih," še dodaja Branko Kukec.

Branko Kukec, lastnik podjetja Elektrosignal. Foto: arhiv ponudnika

Vse na enem mestu

Elektrosignal ponuja celovite rešitve za vse vrste elektroinštalacijskih in elektromontažnih del.

1. Projektiranje elektroinštalacij

Elektrosignal ponuja celovite storitve projektiranja elektroinštalacij, ki vključujejo:

jakotočne elektroinštalacije za razsvetljavo, moč in strelovod v industrijskih, poslovnih in stanovanjskih objektih,

za razsvetljavo, moč in strelovod v industrijskih, poslovnih in stanovanjskih objektih, šibkotočne inštalacije za telefonijo in računalniška omrežja v različnih objektih,

za telefonijo in računalniška omrežja v različnih objektih, razsvetljavo cest, ulic in drugih komunalnih objektov,

cest, ulic in drugih komunalnih objektov, energetske objekte , kot so transformatorske in električne razdelilne postaje ter pomožni viri električne energije,

, kot so transformatorske in električne razdelilne postaje ter pomožni viri električne energije, sisteme za vodenje cestnega prometa s svetlobno-signalnimi napravami.

Pri projektiranju sledijo sodobnim tehnološkim trendom in razvijajo inovativne rešitve, kar zagotavlja kakovostno in učinkovito izvedbo elektroinštalacij.

Elektrosignal ponuja celovite rešitve za vse vrste elektroinštalacijskih in elektromontažnih del. Foto: arhiv ponudnika

2. Proizvodnja elektroopreme in naprav

Elektrosignal se ponaša z lastno proizvodnjo elektro opreme in naprav, kjer združujejo strokovnost, natančnost ter uporabo vrhunskih materialov in tehnologij. Njihova proizvodnja obsega:

električne omare za razdelitev in merjenje električne energije,

za razdelitev in merjenje električne energije, naprave za krmiljenje in nadzor tehnoloških procesov,

tehnoloških procesov, stabilne in premične krmilne naprave (semaforske naprave) za usmerjanje in vodenje cestnega prometa,

(semaforske naprave) za usmerjanje in vodenje cestnega prometa, kovinske stebre za svetilke javne razsvetljave in semaforske luči.

3. Izvajanje elektroinštalacij in elektromontaže

Elektrosignal zagotavlja kakovostno izvedbo elektroinštalacij in elektromontaž, kar je ključno za učinkovito in varno delovanje električnih naprav ter objektov. Njihove storitve vključujejo:

elektroinštalacije za razsvetljavo, moč in strelovod v industrijskih, poslovnih in stanovanjskih objektih,

v industrijskih, poslovnih in stanovanjskih objektih, razsvetljavo cest, ulic in drugih komunalnih objektov ,

, montaže energetskih objektov , kot so transformatorske postaje (TP), razdelilne postaje (RP), male hidroelektrarne (MHE) in drugi pomožni viri za proizvodnjo električne energije,

, kot so transformatorske postaje (TP), razdelilne postaje (RP), male hidroelektrarne (MHE) in drugi pomožni viri za proizvodnjo električne energije, elektroenergetske priključke za industrijske, poslovne, stanovanjske in komunalne objekte,

za industrijske, poslovne, stanovanjske in komunalne objekte, sisteme za vodenje cestnega prometa,

elektroinštalacije v EX (protieksplozijski) izvedbi.

4. Meritve in vzdrževanje

Podjetje iz Celja ponuja meritve električnih inštalacij, naprav in osvetljenosti, analizo omrežij ter preverjanje kakovosti izvedenih inštalacij. Izvajajo tudi termografske meritve za zgodnje odkrivanje napak. Storitve vključujejo redno vzdrževanje, kar zagotavlja varnost in zanesljivost sistemov.

Ustreznost električnih inštalacij in naprav preverjajo z meritvami, ki omogočajo redno ustrezno vzdrževanje in pravočasno ugotavljanje nepravilnosti ter izboljšave električnih sistemov glede na potrebe in zahteve procesov. Foto: arhiv ponudnika

5. Trgovina z elektromaterialom

Specializirana maloprodajna trgovina podjetja Elektrosignal ponuja širok nabor elektromateriala, vključno z elektroinštalacijskim materialom, električnimi stroji in napravami za gospodinjstvo, električnim orodjem, belo tehniko ter akustiko.

Strankam zagotavljajo strokovno svetovanje pri izbiri ustreznih izdelkov glede na njihove potrebe ter ponudbo rezervnih delov za številne blagovne znamke električnih strojev in naprav, kot so Iskra, Metabo, Unior, Gorenje, Fluke, Perles, Schneider, Gewiss, ABB, Siemens, TEM Čatež, Eti, Varta, Gree in Elektro material Lendava.

6. Izposoja avtokošar in avtodvigal

Za delo na višini ponujajo tudi izposojo avtokošar in avtodvigal. Njihova oprema vključuje tovorna vozila z avtodvigali in teleskopske košare z različnimi delovnimi višinami, nosilnostmi in možnostmi uporabe, prilagojenimi različnim projektom.

Za delo na višini ponujajo tudi izposojo avtokošar in avtodvigal. Foto: arhiv ponudnika

Številni primeri dobrih praks

V podjetju Elektrosignal so ponosni na številne uspešno zaključene projekte, ki odražajo njihovo strokovnost in zanesljivost. Sodelovali so pri številnih zahtevnih in odmevnih projektih, ki segajo od prometno-svetlobne signalizacije, cestne in javne razsvetljave, industrijskih obratov in poslovnih stavb do stanovanjskih kompleksov in infrastrukturnih objektov. Njihove rešitve so prilagojene specifičnim potrebam naročnikov, pri čemer k vsaki nalogi pristopajo z enako predanostjo in pozornostjo do detajlov.

Foto: arhiv ponudnika

Z naročniki tesno sodelujejo od začetne faze načrtovanja prek izvedbe pa vse do zaključnih meritev in vzdrževanja. Vsak projekt je izveden v skladu z najvišjimi standardi kakovosti, varnosti in zakonodaje, kar njihovim strankam omogoča brezskrbno uporabo elektrosistemov.

Med njihovimi referencami najdete projekte, kot so moderna poslovna središča, tehnološko napredne proizvodne hale in trajnostno zasnovani stanovanjski objekti. Prav vsak projekt je posebna zgodba, ki dokazuje našo zanesljivost, inovativnost in predanost. Če želite izvedeti več o njihovem delu, si oglejte galerijo uspešno izvedenih projektov.

Vabljeni k ogledu dejavnosti podjetja Elektrosignal v kratki video predstavitvi.