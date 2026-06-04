Trenutek iranskega zračnega napada na letališče v Kuvajtu #video

Iran je v noči na sredo z raketami in droni napadel cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Po navedbah kuvajtskih oblasti je dron med drugim zadel tudi tamkajšnje mednarodno letališče. Zgodnji posnetek prikazuje trenutek napada.

Ameriška vojska je včeraj sporočila, da je Iran v noči na sredo izvedel napade z raketami in droni na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Skupno je v napadih umrla ena oseba, več kot 60 je bilo ranjenih.

V Kuvajtu je po navedbah tamkajšnjih oblasti dron med drugim zadel mednarodno letališče.

Iranska revolucionarna garda je sporočila, da ni ciljala na kuvajtsko letališče, in za škodo okrivila ameriške rakete, ki niso zadele zastavljenih ciljev, so poročali iranski državni mediji. Ameriška vojska je to zanikala in trdila, da so iranski brezpilotni letalniki namerno ciljali na letališče.