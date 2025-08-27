Kot poročajo zelo zanesljivi viri, naj bi se Ana Kurnikova in njen partner, 50-letni pevec Enrique Iglesias, naraščaja razveselila ob koncu letošnjega leta.

Viri dodajajo, da je nekdanja teniška zvezdnica že čez polovico nosečnosti, otroci zvezdniškega para, sedemletna dvojčka Lucy in Nicholas ter petletna Mary, pa se bodo tako kmalu razveselili novega sorojenca. Kurnikova in Iglesias, ki sta se spoznala leta 2001, umirjeno družinsko življenje stran od oči javnosti ustvarjata v Miamiju, v soseski, kjer imajo svoje nepremičnine tudi ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, hčerka Donalda Trumpa Ivanka Kushner ter nekdanji profesionalni igralec in zvezdnik ameriškega nogometa in lige NFL Tom Brady.

Zvezdniški par se bo po poročanju tujih medijev kmalu razveselil četrtega otroka. Foto: Getty Images

Čeprav je zvezdniški par skupaj že 24 let, Ana in Enrique nista poročena, obožujeta skupno družinsko življenje. "Neverjetno jo je gledati, kako je tako odlična mama," je za The Sun o Ani povedal Iglesias. "Neverjetno je gledati mamo, kako počne, ko se v njej prebudi materinski čut," je dodal.