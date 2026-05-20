Avtor:
N. V.

Sreda,
20. 5. 2026,
4.00

Kako uspešno prodajati na Vintedu: izkušeni prodajalci poznajo te trike

Vinted | Foto Shutterstock

Prodaja oblačil na platformi Vinted je za mnoge postala odličen način za dodaten zaslužek in razbremenitev garderobe. Toda če želite svoje izdelke prodati čim prej in po čim boljši ceni, ni dovolj, da le objavite fotografije in čakate na kupca.

Za uspeh na platformi Vinted so ključni predvsem razumevanje algoritma, dobre fotografije in pametna komunikacija s kupci.

Zakaj nekateri izdelki na Vintedu ostanejo brez ogledov?

Mnogi uporabniki Vinteda opazijo, da novi oglasi hitro dobijo nekaj ogledov, nato pa zanimanje skoraj popolnoma zamre. Razlog je preprost: starejši oglasi se v iskalniku Vinted postopoma pomikajo nižje, zato jih kupci težje opazijo.

Trik s ponovno objavo, ki ga uporabljajo najuspešnejši prodajalci

Če želite star oglas osvežiti, ni dovolj, da ga le uredite. Bolje je, da ga izbrišete in za isti izdelek ustvarite nov oglas, saj ga bo algoritem obravnaval kot svežo objavo in ga pokazal več uporabnikom. To je smiselno narediti na vsaka dva tedna ali na tri tedne, če se izdelek ne proda.

Frekvenca objavljanja

Če prodajate večjo količino izdelkov, ne objavite vseh hkrati, ampak postopoma, najbolje dva ali tri izdelke na dan. Tako vaš profil ostaja aktiven, kar Vinted pogosto nagradi z večjo vidnostjo.

Najboljši čas za objavo izdelkov na Vinted

Pomemben dejavnik je tudi čas v tednu in dnevu, ko oglase objavite. Izkušeni uporabniki priporočajo objavljanje v sredo in nedeljo zvečer ter ob dnevih, ko večina ljudi dobi plačo, torej okoli 1. in 15. v mesecu. Takrat je na platformi največ aktivnosti in kupci pogosteje pregledujejo nove oglase.

Odločilne so fotografije

Dobra fotografija je pogosto pomembnejša od znamke izdelka. Kupci se za klik odločijo v nekaj sekundah, zato mora izdelek na prvi pogled delovati privlačno.

Najbolje delujejo fotografije, posnete pri naravni dnevni svetlobi ter na nevtralnem, čistem ozadju. Priporočljivo je objaviti vsaj pet fotografij, na katerih je izdelek posnet iz več kotov. Objavite fotografijo sprednje in zadnje strani izdelka, etiketo in oznako velikosti, pa tudi morebitne napake in znake obrabe. Kupci bolj zaupajo oglasom, v katerih prodajalec odkrito pokaže tudi manjše pomanjkljivosti.

Kako opisati izdelek, da vas kupci najdejo?

Veliko uporabnikov na Vintedu išče izdelke prek ključnih besed. Če je naslov oglasa presplošen, se vaš oglas morda sploh ne bo prikazal med rezultati.

Najbolje deluje kombinacija znamka + tip izdelka + barva + velikost, na primer Zara pulover zelen M ali Nike črna trenirka S.

V opisu dodajte stanje izdelka, material, točne mere in informacije o kroju. Bolj ko ste natančni, manj vprašanj bodo imeli kupci in hitreje se bodo odločili za nakup. Če izdelek ustreza določenemu modnemu slogu, lahko vključite tudi ključne besede, recimo #vintage ali #oversized. To poveča možnost, da vas odkrijejo uporabniki, ki iščejo specifično estetiko.

Pametno določanje cen je ključ do uspeha

Kupci na Vintedu praviloma pričakujejo možnost pogajanja, zato izkušeni prodajalci priporočajo, da začetno ceno nastavite nekoliko višje od najnižje sprejemljive. Tako si pustite prostor za ponudbe in pogajanje s kupci, ki bodo imeli občutek, da so dobili dober popust.

Trik z všečki

Ko nekdo shrani vaš izdelek med priljubljene, je to zelo dober znak. Vinted omogoča, da takim uporabnikom pošljete zasebno ponudbo z manjšim popustom. Takšne personalizirane ponudbe so presenetljivo učinkovite, saj kupca ujamete v trenutku, ko se zanima za izdelek.

Več možnosti dostave pomeni več kupcev

Pomembno je tudi, da omogočite vse razpoložljive načine dostave, torej vse mogoče dostavne službe in dostavo prek paketomatov. Več možnosti pomeni manj ovir pri nakupu in večjo verjetnost, da bo kupec dokončal naročilo.

Hitro pošiljanje

Ko izdelek prodate, ga pošljite čim hitreje. Hitri in zanesljivi prodajalci običajno dobijo boljše ocene, kar dolgoročno poveča zaupanje kupcev in izboljša uspešnost prodaje.

