Čelno trčenje vlakov, poškodovanih je več potnikov #video

V železniški nesreči na Danskem, v kateri sta čelno trčila vlaka, se je poškodovalo več ljudi, žrtev k sreči ni. Vzrok za trčenje uradno še ni znan.

Nesreča se je zgodila v bližini Hilleroda, severno od Köbenhavna, so potrdile lokalne reševalne službe, poroča Reuters.

"V nesreči sta bila udeležena dva lokalna vlaka, ki sta čelno trčila," je dejal tiskovni predstavnik gasilske enote za širše območje Köbenhavna.

"Med potniki so poškodovani. Vsi so izstopili iz vlakov in nihče ni ostal ujet. Na kraj dogodka so poslali okrepljene intervencijske službe," je dodal.

