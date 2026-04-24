V ruskih napadih na mesto Odesa na jugu Ukrajine sta ponoči umrli dve osebi, več kot deset je bilo ranjenih, je na Telegramu sporočila ukrajinska služba za izredne razmere. Še dve osebi sta bili ranjeni v napadih na več območij v jugovzhodni regiji Dnipropetrovsk, na spletni strani poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Pomembnejše novice dneva:



10.30 ZDA naj bi Putina povabile na vrh G20 v Miamiju

8.30 V ruskih napadih na Ukrajino dva mrtva in več ranjenih

10.30 ZDA naj bi Putina povabile na vrh G20 v Miamiju

ZDA nameravajo na decembrski vrh skupine G20 v Miamiju povabiti ruskega predsednika Vladimirja Putina, so po poročanju časnika Washington Post v četrtek povedali ameriški vladni uradniki. Predsednik Donald Trump je medtem dejal, da ni seznanjen z vabilom Putinu, a da njegovi prisotnosti na vrhu ne bi nasprotoval.

"Uradna vabila za zdaj še niso bila izdana, toda Rusija je članica G20 ter bo povabljena na ministrska srečanja in vrh voditeljev," je za Washington Post potrdil neimenovani visoki uradnik.

"Verjetno bi bilo zelo koristno, če bi (Putin) prišel," pa je v Ovalni pisarni na vprašanje o udeležbi ruskega predsednika odvrnil Trump. Menil je, da se je treba pogovarjati z vsemi, obenem pa podvomil, da bi se Putin želel udeležiti vrha, tudi če bo povabljen.

Namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksandr Pankin je medtem v pogovoru za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti dejal, da so ZDA ponudile vabilo "na najvišji ravni". Ob tem je poudaril, da je do dogodka še več mesecev in da še ni znano, ali bodo povabilo sprejeli, poroča Washington Post. "Bog ve, kaj se bo zgodilo do takrat," je še dejal namestnik ministra.

Vrh skupine najmočnejših svetovnih gospodarstev G20, ki združuje 19 držav ter Evropsko in Afriško unijo, bodo decembra gostile ZDA, in sicer v Trumpovem golf centru v Doralu na Floridi.

Putin na vrhu G20 ni sodeloval od leta 2019, najprej zaradi pandemije covida-19, pozneje pa zaradi vojne v Ukrajini, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

8.30 V ruskih napadih na Ukrajino dva mrtva in več ranjenih

"Napadene so bile stanovanjske stavbe in civilna infrastruktura," je v izjavi na Telegramu sporočila ukrajinska služba za izredne razmere, ki jo povzema Ukrinform. Pri posredovanju po napadih je na terenu sodelovalo več kot 140 reševalcev, odpravljanje posledic še poteka.

Vodja mestne vojaške uprave v Odesi Sergij Lisak je pozneje sporočil, da je bilo ranjenih 15 oseb, osem od njih je bilo hospitaliziranih.

Guverner regije Dnipropetrovsk Oleksandr Ganja je na Telegramu sporočil, da sta bili v več ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki in topništvom v regiji ranjeni dve osebi, navaja Ukrinform.

"V Krivem Rogu je izbruhnil požar. Poškodovana je bila infrastruktura," je med drugim sporočil Gajna.

Ruska agresija v Ukrajini traja že več kot štiri leta.