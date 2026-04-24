V Srbiji visoke odškodnine za štiri svojce žrtev padca nadstreška

Srbija in njeno državno podjetje Infrastruktura železnice Srbije morata štirim članom družin umrlih v padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu izplačati skupno 93 milijonov dinarjev (okoli 800.000 evrov) odškodnin, je v četrtek razsodilo sodišče v Novem Sadu. Kazensko sicer za nesrečo doslej ni odgovarjal še nihče.

Infrastruktura železnice Srbije in država morata poleg odškodnin zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnje osebe plačati tudi sodne stroške. Sodba še ni pravnomočna, nanjo se je mogoče pritožiti, so povzeli srbski mediji.

Ob padcu nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra 2024 je umrlo 16 ljudi, ena oseba pa je bila hudo poškodovana in je ostala trajno invalidna.

Foto: Ana Kovač Foto: X/@MiranPogacar

Višje javno tožilstvo v Novem Sadu je zaradi zrušenja nadstreška vložilo obtožnico proti 13 osumljencem, med katerimi sta nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja direktorica Infrastrukture železnice Srbije Jelena Tanasković. Višje sodišče je odločilo, da se postopek proti šestim osebam, med njimi tudi proti Vesiću in Tanasković, ustavi, za sedem oseb je obtožnico potrdilo. Tožilstvo se je na odločitev pritožilo.