Pod vplivom droge z e-skirojem trčil v kolesarko, ki je hudo poškodovana

V torek se je nekaj pred 15. uro na Celovški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča med voznikom električnega skiroja in kolesarko. Voznik električnega skiroja je vozil po napačni strani cestišča in z neprilagojeno hitrostjo. Ob zaviranju je izgubil oblast nad skirojem in trčil v nasproti vozečo kolesarko, ki je hudo poškodovana.

Z voznikom skiroja so policisti na kraju opravili hitri test za drogo, ki je pokazal pozitiven rezultat na kanabis, zato so mu odredili tudi strokovni pregled.

Opravili so še tehnični pregled e-skiroja s pomočjo valjčkov. Poročilo o meritvi hitrosti e-skiroja je pokazalo preseženo dovoljeno hitrost 25 kilometrov na uro, saj je merilna naprava pokazala 38,6 kilometra na uro.

Kolesarka se je v nesreči hudo poškodovala.

Poziv k odgovornemu, strpnemu in predvidljivemu ravnanju

Ob tem pri policiji voznike električnih skirojev opozarjajo, naj dosledno spoštujejo cestnoprometne predpise in vozijo po površinah, kjer je to dovoljeno (kolesarske steze oziroma rob vozišča), vedno po pravilni strani smeri vožnje. Hitrost naj prilagodijo razmeram na cesti ter naj ne presegajo dovoljene hitrosti 25 kilometrov na uro.

Posebej pa poudarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog nevarna in nedopustna, saj bistveno zmanjšuje sposobnost varne udeležbe v prometu. Voznikom svetujejo tudi uporabo zaščitne opreme, predvsem čelade, ter dodatno previdnost v bližini drugih udeležencev, zlasti pešcev in kolesarjev. "Z odgovornim, strpnim in predvidljivim ravnanjem lahko pomembno prispevamo k večji varnosti na cestah ter preprečimo prometne nesreče in njihove hude posledice," še sporočajo iz policijske uprave Ljubljana.