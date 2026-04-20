Najboljša Slovenka se je povzpela med najboljših sto na svetu

Najnovejša lestvica WTA med teniškimi igralkami v prvi deseterici ni prinesla večjih sprememb. Še naprej vodi Belorusinja Arina Sabalenka. Od Slovenk je na svetovni lestvici najvišje Veronika Erjavec na 96. mestu.

Kazahstanka Jelena Ribakina je dan po osvojitvi naslova v Stuttgartu ostala druga na svetovni lestvici, a je nekoliko zmanjšala zaostanek za Arino Sabalenko. Belorusinja minuli teden ni igrala in naj bi ta teden nastopila na turnirju WTA 1000 v Madridu.

Čehinja Karolina Muchova, finalistka v Stuttgartu, se je povzpela za eno mesto na 11., Rusinja Mira Andrejeva, polfinalistka na turnirju v Nemčiji, pa je pridobila še eno mesto in je po novem osma igralka sveta.

Ukrajinka Marta Kostjuk se je z naslovom v Rouenu povzpela za pet mest na 23. mesto na svetovni lestvici.

Veronika Erjavec se je povzpela med najboljših sto na svetu.

Na lestvici je najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobila osem mest, po novem 96. Med najboljšimi 500 igralkami na svetu so iz slovenskega tabora še Kaja Juvan na 105. mestu, 128. je Tamara Zidanšek, 249. Polona Hercog in 369. Dalila Jakupović.