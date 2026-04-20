Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
11.49

Veronika Erjavec Jelena Ribakina Arina Sabalenka WTA lestvica

WTA lestvica (20. april 2026)

Najboljša Slovenka se je povzpela med najboljših sto na svetu

Arina Sabalenka | Foto Reuters

Najnovejša lestvica WTA med teniškimi igralkami v prvi deseterici ni prinesla večjih sprememb. Še naprej vodi Belorusinja Arina Sabalenka. Od Slovenk je na svetovni lestvici najvišje Veronika Erjavec na 96. mestu.

Kazahstanka Jelena Ribakina je dan po osvojitvi naslova v Stuttgartu ostala druga na svetovni lestvici, a je nekoliko zmanjšala zaostanek za Arino Sabalenko. Belorusinja minuli teden ni igrala in naj bi ta teden nastopila na turnirju WTA 1000 v Madridu.

Čehinja Karolina Muchova, finalistka v Stuttgartu, se je povzpela za eno mesto na 11., Rusinja Mira Andrejeva, polfinalistka na turnirju v Nemčiji, pa je pridobila še eno mesto in je po novem osma igralka sveta.

Ukrajinka Marta Kostjuk se je z naslovom v Rouenu povzpela za pet mest na 23. mesto na svetovni lestvici.

Veronika Erjavec se je povzpela med najboljših sto na svetu. | Foto: Aleš Fevžer Veronika Erjavec se je povzpela med najboljših sto na svetu. Foto: Aleš Fevžer

Na lestvici je najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobila osem mest, po novem 96. Med najboljšimi 500 igralkami na svetu so iz slovenskega tabora še Kaja Juvan na 105. mestu, 128. je Tamara Zidanšek, 249. Polona Hercog in 369. Dalila Jakupović.

Lestvica WTA (20. april):

  1.   (1) Arina Sabalenka (Blr)        10.895
  2.   (2) Jelena Ribakina (Kaz)          8500
  3.   (3) Coco Gauff (ZDA)               7279
  4.   (4) Iga Swiatek (Pol)              7273
  5.   (5) Jessica Pegula (ZDA)           6136
  6.   (6) Amanda Anisimova (ZDA)         5995
  7.   (7) Elina Svitolina (Ukr)          3910
  8.   (9) Mira Andrejeva (Rus)           3746
  9.   (8) Jasmine Paolini (Ita)          3722
 10.  (10) Victoria Mboko (Kan)           3531
...
 96. (104) Veronika Erjavec (Slo)          799
105. (108) Kaja Juvan (Slo)                762
128. (126) Tamara Zidanšek (Slo)           584
249. (269) Polona Hercog (Slo)             274
369. (381) Dalila Jakupović (Slo)          167
...

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.