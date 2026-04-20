Sinner zadržal prednost pred Alcarazom

Potem ko je Italijan Jannik Sinner po zmagi na teniškem mastersu v Monte Carlu nad Carlosom Alcarazom znova zasedel prvo mesto na svetovni lestvici ATP, ostaja vodilni tudi ta teden. Španec je drugi, oba pa imata še vedno ogromno prednost pred zasledovalci. Od Slovencev je najvišje Bor Artnak na 438. mestu.

Vodilni dvojici sledita Nemec Alexander Zverev in Srb Novak Đoković, peti je Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki pa se mu je nekoliko bolj približal zmagovalec turnirja ATP 500 v Münchnu, Američan Ben Shelton.

Mesti v deseterici sta zamenjala Američan Taylor Fritz, ki je zdaj sedmi, ter Avstralec Alex de Minaur, ki je osmi. Na repu deseterice sta deveti Italijan Lorenzo Musetti in deseti Rus Danil Medvedjev.

Med najboljšimi tisoč igralci sta od Slovencev poleg Bora Artnaka le še Filip Jeff Planinšek na 553. in Žiga Šeško na 994. mestu.