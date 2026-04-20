Ponedeljek,
20. 4. 2026,
10.19

Carlos Alcaraz Bor Artnak Jannik Sinner ATP lestvica

Lestvica ATP (20. april 2026)

Sinner zadržal prednost pred Alcarazom

Jannik Sinner | Jannik Sinner je v zadnjem obdobju v izjemni formi. | Foto Reuters

Potem ko je Italijan Jannik Sinner po zmagi na teniškem mastersu v Monte Carlu nad Carlosom Alcarazom znova zasedel prvo mesto na svetovni lestvici ATP, ostaja vodilni tudi ta teden. Španec je drugi, oba pa imata še vedno ogromno prednost pred zasledovalci. Od Slovencev je najvišje Bor Artnak na 438. mestu.

Žiga Šeško
Sportal Žiga Šeško spregovoril po uspehu v Avstraliji in zahtevnem prehodu med profesionalce

Vodilni dvojici sledita Nemec Alexander Zverev in Srb Novak Đoković, peti je Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki pa se mu je nekoliko bolj približal zmagovalec turnirja ATP 500 v Münchnu, Američan Ben Shelton.

Mesti v deseterici sta zamenjala Američan Taylor Fritz, ki je zdaj sedmi, ter Avstralec Alex de Minaur, ki je osmi. Na repu deseterice sta deveti Italijan Lorenzo Musetti in deseti Rus Danil Medvedjev.

Med najboljšimi tisoč igralci sta od Slovencev poleg Bora Artnaka le še Filip Jeff Planinšek na 553. in Žiga Šeško na 994. mestu.

Lestvica ATP (20. april):

  1.   (1) Jannik Sinner (Ita)             13.350
  2.   (2) Carlos Alcaraz (Špa)            12.960
  3.   (3) Alexander Zverev (Nem)            5255
  4.   (4) Novak Đoković (Srb)               4710
  5.   (5) Felix Auger-Aliassime (Kan)       4100
  6.   (6) Ben Shelton (ZDA)                 4070
  7.   (8) Taylor Fritz (ZDA)                3870
  8.   (7) Alex de Minaur (Avs)              3845
  9.   (9) Lorenzo Musetti (Ita)             3715
 10.  (10) Danil Medvedjev (Rus)             3560
...
438. (437) Bor Artnak (Slo)                   103
553. (555) Filip Jeff Planinšek (Slo)          70
994. (996) Žiga Šeško (Slo)                    17
...

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.