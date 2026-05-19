Torek, 19. 5. 2026, 18.09

Odpoved Wimbledona

Težave Carlosa Alcaraza: po Roland Garrosu odpovedal še Wimbledon

Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz je zaradi poškodbe desnega zapestja prečrtal še Wimbledon. | Foto Guliverimage

Carlos Alcaraz je zaradi poškodbe desnega zapestja prečrtal še Wimbledon.

Wimbledon, 19. maja - Potem ko je španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz konec aprila sporočil, da bo zaradi poškodbe desnega zapestja izpustil odprto prvenstva Francije v Parizu, ki se začenja ta konec tedna, je zdaj moral odpovedati še nastop na naslednjem tekmovanju za grand slam junija v Wimbledonu.

Dvakratni zmagovalec pariškega grand slama in trenutno drugi z lestvice ATP se je poškodoval sredi prejšnjega meseca na turnirju v Barceloni. Sprva je načrtoval zdravstveni premor le za Pariz in pred tem masters v Rimu, je pa takrat še pustil odprta vrata za dokaj hitro vrnitev.

Zdaj je jasno, da ga vsaj v Wimbledonu še ne bo.

"Žal še nisem pripravljen za igro, zato sem moral odpovedati nastopa na travnatih turnirjih tako v Queen'su kot v Wimbledonu," je na družbenih omrežjih sporočil Alcaraz in dodal: "Zame sta ti tekmovanji nekaj posebnega, zelo ju bom pogrešal. Trdo delamo in upam, da se bom lahko kmalu vrnil."

Španec je v lanski izvedbi wimbledonskega turnirja izgubil v finalu priti velikemu tekmecu, južnotirolski številki ena svetovnega tenisa Janniku Sinnerju.

Sinner bi lahko odsotnost Alcaraza, ki ima sedem zmag na štirih največjih tekmovanjih v sezoni, tudi dve v francoski prestolnici, izkoristil za svojo prvo zmago na Rolandu Garrosu. Prvo mesto na lestvici ATP je Sinner zasedel aprila po finalni zmagi nad Alcarazom v Monte Carlu.

