Ducat Slovencev v Litiji, danes poslastica Šeško - Kupčič

V Litiji ta teden poteka prvi letošnji moški turnir teniške serije nižje kakovostne ravni WTT v Sloveniji. Turnir ima denarni sklad 15 tisoč ameriških dolarjev (12.937 evrov). Prvi nosilec turnirja je Bor Artnak, v glavnem delu tekmovanja pa bo poleg njega nastopilo še 11 slovenskih igralcev, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije.

Lani je v Litiji zmagal Francoz Lilian Marmousez, leta 2024 pa je pokal za zmagovalca dvignil prav Bor Artnak. Najvišje uvrščeni slovenski igralec na lestvici ATP bo začel današnji spored, za njim pa bo mogoče spremljati slovenski dvoboj Žiga Šeško - Jan Kupčič.

Na turnirju v Litiji nastopa tudi Žiga Šeško, ki je letos zablestel v Melbournu in bil najboljši na OP Avstralije med mladinci. Foto: Ana Kovač

Navdušenja nad uvodnimi turnirji serije WTT v Sloveniji ni skrival predsednik Tenis Slovenije Damjan Kralj: "Danes smo v Litiji, zdaj nas čaka še Portorož, kjer se je začel ženski turnir, zato je tempo res pester. Najpomembnejše pri takšnih dogodkih je, da so platforma za naše mlade upe – prostor, kjer se lahko pokažejo, dokažejo in pridobivajo dragocene izkušnje. Vsem igralcem želim predvsem turnir brez poškodb, dobre dvoboje in seveda čim več uspehov. Na Tenis Sloveniji takšne turnirje močno podpiramo in si želimo, da bi bili vsako leto še uspešnejši."