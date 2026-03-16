Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
8.06

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek

Natisni članek
Jannik Sinner Bor Artnak Lestvica ATP

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 8.06

16 minut

Lestvica ATP

Sinner nekoliko bližje Alcarazu, Artnak najvišje uvrščen Slovenec

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jannik Sinner | Italijan Jannik Sinner se je z zmago na mastersu v Indian Wellsu na lestvici ATP nekoliko približal Carlosu Alcarazu. | Foto Reuters

Italijan Jannik Sinner se je z zmago na mastersu v Indian Wellsu na lestvici ATP nekoliko približal Carlosu Alcarazu.

Foto: Reuters

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je po polfinalnem nastopu na mastersu v Indian Wellsu ohranil večji del prednosti na vrhu lestvici ATP. Malce se mu je približal zmagovalec prvega turnirja serije ATP 1000 v sezoni, Italijan Jannik Sinner. Od Slovencev je najvišje na lestvici ostal Bor Artnak.

Jannik Sinner, ki lani zaradi trimesečne dopinške kazni ni smel igrati v Indian Wellsu, je z zmago pridobil skoraj 1000 točk in za vodilnim Špancem zdaj zaostaja 2150 točk. Na tretjem mestu je ostal Srb Novak Đoković, ki pa v naslednjih dveh tednih zaradi poškodbe rame ne bo igral na mastersu v Miamiju.

V prvi deseterici je prišlo do nekaj sprememb. Mesti sta zamenjala Kanadčan Felix Auger-Aliassime in Američan Ben Shelton, ki sta osmi in deveti, na deseto mesto pa se je prebil finalist Indian Wellsa, Rus Danil Medvedjev.

Med Slovenci v zadnjih dveh tednih ni prišlo do večjih sprememb. Med najboljšimi 1000 igralci so še naprej trije.

Bor Artnak je na 484. mestu, Filip Jeff Planinšek je pridobil 21 mest po polfinalnem nastopu v Monastirju (ITF 15) in je 559., medtem ko je Žiga Šeško 992. igralec sveta po porazu v prvem krogu turnirja ITF 15 v Iraklionu.

Lestvica ATP (16.  marec):

  1.   (1) Carlos Alcaraz (Špa)            13.550

  2.   (2) Jannik Sinner (Ita)             11.400

  3.   (3) Novak Đoković (Srb)               5370

  4.   (4) Alexander Zverev (Nem)            4905

  5.   (5) Lorenzo Musetti (Ita)             4365

  6.   (6) Alex de Minaur (Avs)              4185

  7.   (7) Taylor Fritz (ZDA)                4170

  8.   (9) Felix Auger-Aliassime (Kan)       4000

  9.   (8) Ben Shelton (ZDA)                 3860

 10.  (11) Danil Medvedjev (Rus)             3610

...

484. (473) Bor Artnak (Slo)                    91

559. (580) Filip Jeff Planinšek (Slo)          70

992. (991) Žiga Šeško (Slo)                    17

...

Jannik Sinner Bor Artnak Lestvica ATP
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

