Sinner nekoliko bližje Alcarazu, Artnak najvišje uvrščen Slovenec

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je po polfinalnem nastopu na mastersu v Indian Wellsu ohranil večji del prednosti na vrhu lestvici ATP. Malce se mu je približal zmagovalec prvega turnirja serije ATP 1000 v sezoni, Italijan Jannik Sinner. Od Slovencev je najvišje na lestvici ostal Bor Artnak.

Jannik Sinner, ki lani zaradi trimesečne dopinške kazni ni smel igrati v Indian Wellsu, je z zmago pridobil skoraj 1000 točk in za vodilnim Špancem zdaj zaostaja 2150 točk. Na tretjem mestu je ostal Srb Novak Đoković, ki pa v naslednjih dveh tednih zaradi poškodbe rame ne bo igral na mastersu v Miamiju.

V prvi deseterici je prišlo do nekaj sprememb. Mesti sta zamenjala Kanadčan Felix Auger-Aliassime in Američan Ben Shelton, ki sta osmi in deveti, na deseto mesto pa se je prebil finalist Indian Wellsa, Rus Danil Medvedjev.

Med Slovenci v zadnjih dveh tednih ni prišlo do večjih sprememb. Med najboljšimi 1000 igralci so še naprej trije.

Bor Artnak je na 484. mestu, Filip Jeff Planinšek je pridobil 21 mest po polfinalnem nastopu v Monastirju (ITF 15) in je 559., medtem ko je Žiga Šeško 992. igralec sveta po porazu v prvem krogu turnirja ITF 15 v Iraklionu.

Lestvica ATP (16. marec): 1. (1) Carlos Alcaraz (Špa) 13.550 2. (2) Jannik Sinner (Ita) 11.400 3. (3) Novak Đoković (Srb) 5370 4. (4) Alexander Zverev (Nem) 4905 5. (5) Lorenzo Musetti (Ita) 4365 6. (6) Alex de Minaur (Avs) 4185 7. (7) Taylor Fritz (ZDA) 4170 8. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4000 9. (8) Ben Shelton (ZDA) 3860 10. (11) Danil Medvedjev (Rus) 3610 ... 484. (473) Bor Artnak (Slo) 91 559. (580) Filip Jeff Planinšek (Slo) 70 992. (991) Žiga Šeško (Slo) 17 ...

