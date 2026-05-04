Sinner povečal prednost na vrhu svetovne lestvice, med Slovenci najvišje kotira Artnak

Italijan Jannik Sinner je po nedeljski peti zaporedni zmagi na mastersih še povečal prednost na svetovni lestvici pred poškodovanim Špancem Carlosom Alcarazom. Ta zdaj znaša 1390 točk. Finalist Madrida Nemec Alexander Zverev je ostal tretji. V "top 10" sta mesti na repu zamenjala Rus Danil Medvedjev, ki je zdaj deveti, in Italijan Lorenzo Musetti.

Jannik Sinner je po nedeljski 23. zaporedni zmagi v sezoni le še naslov oddaljen od kompleta mastersov, ki ga lahko doseže že na naslednjem turnirju v domačem Rimu. Ob tem je Sinner z zmagama v Monte Carlu in Madridu na dobri poti, da izenači dosežek najboljšega igralca na pesku vseh časov, Španca Rafaela Nadala, ki je leta 2010 osvojil vse tri peščene masterse in nato še pariški grand slam Roland Garros.

Glede na to, da drugi igralec sveta Alcaraz zaradi poškodbe ne bo branil zadnjih dveh naslovov v Parizu, mu lahko 24-letni Južni Tirolec v naslednjih tednih močno uide na lestvici ATP.

Med najboljšimi tisoč igralci sta od Slovencev le Bor Artnak na 443. mestu in Filip Jeff Planinšek na 527., medtem ko je Žiga Šeško zdrsnil zunaj tisočerice.

Lestvica ATP (4. maj): 1. (1) Jannik Sinner (Ita) 14.350 2. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 12.960 3. (3) Alexander Zverev (Nem) 5805 4. (4) Novak Đoković (Srb) 4700 5. (5) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4050 6. (6) Ben Shelton (ZDA) 4030 7. (7) Taylor Fritz (ZDA) 3770 8. (8) Alex de Minaur (Avs) 3755 9. (10) Danil Medvedjev (Rus) 3460 10. (9) Lorenzo Musetti (Ita) 3415 ... 443. (438) Bor Artnak (Slo) 103 527. (553) Filip Jeff Planinšek (Slo) 77 ...

