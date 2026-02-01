Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Nedelja,
1. 2. 2026,
8.17

Washington Donald Trump Melania Trump Iztok Mirošič veleposlanik

Nedelja, 1. 2. 2026, 8.17

4 minute

Veleposlanik Iztok Mirošič na svetovni premieri filma Melania v Washingtonu

Sa. B.

Iztok Mirošič, premiera filma Melania | Na premieri je veleposlanik Mirošič sedel s člani kabineta predsednika Trumpa ter se z njimi pogovarjal o slovensko-ameriških in evropsko-ameriških odnosih ter o obeleževanju 250. obletnice ZDA. | Foto Veleposlaništvo Republike Slovenije v Washingtonu

Na premieri je veleposlanik Mirošič sedel s člani kabineta predsednika Trumpa ter se z njimi pogovarjal o slovensko-ameriških in evropsko-ameriških odnosih ter o obeleževanju 250. obletnice ZDA.

Foto: Veleposlaništvo Republike Slovenije v Washingtonu

Veleposlanik Iztok Mirošič se je 21. januarja 2026 kot edini povabljeni veleposlanik udeležil slavnostne svetovne premiere dokumentarnega filma Melania v Trump Kennedy Centru. Ob robu dogodka se je srečal s številnimi predstavniki ameriške administracije, med drugim je pozdravil predsednika Donalda Trumpa in prvo damo Melanio Trump, so sporočili na spletni strani vlade.

