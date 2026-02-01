Veleposlanik Iztok Mirošič se je 21. januarja 2026 kot edini povabljeni veleposlanik udeležil slavnostne svetovne premiere dokumentarnega filma Melania v Trump Kennedy Centru. Ob robu dogodka se je srečal s številnimi predstavniki ameriške administracije, med drugim je pozdravil predsednika Donalda Trumpa in prvo damo Melanio Trump, so sporočili na spletni strani vlade.

Na premieri je veleposlanik Mirošič sedel s člani kabineta predsednika Trumpa ter se z njimi pogovarjal o slovensko-ameriških in evropsko-ameriških odnosih ter o obeleževanju 250. obletnice ZDA. Pogovarjal se je tudi z drugimi visokimi predstavniki ameriške administracije ter uglednimi predstavniki gospodarskega, kulturnega in znanstvenega življenja v Washingtonu.

Med drugim je govoril z državnim sekretarjem Marcom Rubijem, vojnim sekretarjem Petom Hegsethom, ministrom za zdravje Robertom F. Kennedyjem, direktorjem FBI Kashem Patelom, direktorjem FIFA Giannijem Infantinijem ter ameriškim veleposlanikom pri Organizaciji Združenih narodov Mikom Waltzem.

Pozdravil je tudi predsednika Donalda Trumpa in prvo damo Melanio Trump, so zapisali na spletni strani.