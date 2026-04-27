Turški letalski prevoznik Turkish Airlines bo število letov med Ljubljano in Istanbulom v letošnjem juniju s predvidenih 77 zmanjšal na 68, tako da bo letov skupaj toliko kot junija lani, poroča spletni portal ExYu Aviation. V preostalih mesecih poletne sezone spremembe za zdaj niso predvidene.

Turkish je sicer za poletni vozni red - ta je začel veljati zadnji konec tedna v marcu in bo veljal do zadnjega vikenda v oktobru - napovedal povečanje števila letov med Istanbulom in letališčem Jožeta Pučnika.

Vendar pa je pred dnevi objavil spremembe načrtovanih letov v prestolnice na območju nekdanje Jugoslavije. Nekoliko večje spremembe, ki zadevajo več mesecev poletne sezone, so predvidene pri povezavah z Zagrebom in Sarajevom, podobno kot v primeru Ljubljane pa je zmanjšanje zgolj v enem mesecu predvideno pri letih v Prištino, v primeru kosovske prestolnice bo to julija.

Spremembe zaradi vojne

Gre za novo spremembo v poletnem voznem redu na Brniku, ki je posledica vojne na Bližnjem vzhodu oz. posledične podražitve goriv, tudi letalskega. Tako je FlyDubai že marca začasno prenehal leteti na Brnik, pred dnevi pa je to začasno prekinitev podaljšal do 20. maja. Lufthansa pa je v sklopu širšega črtanja letov z namenom varčevanja z gorivom najmanj do konca maja odpovedala vse lete med Ljubljano in Münchnom.

Morebitne dodatne spremembe bodo odvisne od trajanja vojne oz. geopolitične nestabilnosti v bližnjevzhodni regiji in razsežnosti posledičnih učinkov na trgu goriv oz. energentov. Je pa prejšnji teden za bolj pozitivno novico poskrbel britanski Easyjet. Ta je napovedal, da bo v zimski sezoni obstoječim trem povezavam iz Ljubljane - na londonski Gatwick, v Manchester in škotski Edinburgh - dodal še lete na letališče Luton.