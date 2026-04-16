Delničarjem Telekoma Slovenije nekoliko višja dividenda kot lani

Uprava in nadzorni svet Telekoma Slovenije sta za skupščino delničarjev, ki bo 18. junija, pripravila predlog, da se od bilančnega dobička v višini nekaj nad 53,5 milijona evrov za izplačilo dividend nameni skoraj 29,9 milijona evrov ali 4,60 evra bruto na delnico. Dividenda bi bila s tem za 60 centov višja od lanske.

Preostali del bilančnega dobička v višini nekaj več kot 23,6 milijona evrov bi po predlogu vodstva Telekoma Slovenije ostal nerazporejen kot preneseni dobiček, je največji slovenski telekomunikacijski operater objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Lani je Telekom od 58,27 milijona evrov bilančnega dobička za izplačilo dividend namenil 25,99 milijona evrov oz. štiri evre bruto na delnico.

Letošnji predlog uporabe bilančnega dobička po navedbah družbe zasleduje cilj dividendne politike, da bo za izplačilo dividend namenjenih od 30 do 50 odstotkov čistega dobička Telekomove skupine, ob upoštevanju finančnega položaja in obsega investicij. Predlagana dividenda namreč predstavlja 49 odstotkov lanskega čistega dobička skupine.

Poslovni izidi ostajajo nespremenjeni

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na sredini seji tudi potrdil revidirano letno poročilo skupine za lani. Poslovni izidi glede na marca objavljeno nerevidirano poročilo ostajajo nespremenjeni.

Prihodki od prodaje so bili s 740,5 milijona evrov za štiri odstotke višji kot v letu 2024. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je bil z 256,8 milijona evrov višji za sedem odstotkov in je predstavljal 34,7-odstotni delež v prihodkih od prodaje.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je na ravni skupine znašal 82,0 milijona evrov oz. 13 odstotkov več kot predlani, čisti dobiček pa je bil s 60,6 milijona evrov višji za deset odstotkov.