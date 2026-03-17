Nastopil je dan, ko bo novopečeni selektor Boštjan Cesar predstavil prvi seznam vpoklicanih reprezentantov. Na vročem stolčku bo kot uradni naslednik Matjaža Keka debitiral 28. marca na gostovanju na Madžarskem, tri dni pozneje bo Slovenija pod njegovim vodstvom gostovala še v Črni gori. Bo na seznamu veliko sprememb? Bodo za prijateljski tekmi kandidirali vsi najboljši slovenski nogometaši? Omenja se marsikaj. Po treh letih bi se lahko v izbrano vrsto vrnil Miha Zajc, ki blesti pri zagrebškem Dinamu, srbski mediji pa omenjajo, da bi se lahko prvič na seznamu Slovenije znašel napadalec Radničkega iz Kragujevca Ester Sokler.

Konec marca prinaša pestro reprezentančno nogometno dogajanje. V dodatnih kvalifikacijah bodo znani še zadnji evropski potniki na SP 2026, tiste reprezentance, ki so si že zagotovile nastop na spektaklu ali pa ostale brez vseh možnosti, med zadnje spada tudi Slovenija, pa bodo dejavne na prijateljskih tekmah.

Leto 2026 prinaša veliko spremembo. Po sedmih letih je selektorski stolček zapustil Matjaž Kek, Nogometna zveza Slovenije (NZS) pa se je odločila, da bo izpraznjeno mesto zapolnil njegov nekdanji pomočnik Boštjan Cesar. Slovenski rekorder po številu nastopov za reprezentanco, dolgoletni kapetan in obrambni steber bo v samostojni selektorski vlogi debitiral 28. marca v Budimpešti. Na stadionu, kjer se bo letos odločalo o zmagovalcu lige prvakov, se bo pomeril s sosedo Madžarsko, slovensko nogometno javnost pa zelo zanima, s katerimi kandidati se bo lotil omenjenega izziva.

Tudi Kek si želi, da bi se vrnil Zajc

Matjaž Kek je v svoji zadnji tekmi, na kateri je vodil Slovenijo, remiziral na Švedskem (1:1). Foto: Guliverimage Cesar bo predstavil javnosti svoj prvi izbor ob 11. uri na Brdu pri Kranju. Takrat bo dokončno jasno, ali se bodo na seznamu znašli vsi prvokategorniki, na katere je v zadnjem obdobju zvesto računal Matjaž Kek. Lahko pa bi se zgodile tudi nekatere spremembe. Prvič po letu 2023 bi lahko za Slovenijo zaigral Miha Zajc, ki blesti pri zagrebškem Dinamu in je obnorel navijače hrvaškega velikana, katerega barve je v preteklosti nosil tudi selektor Cesar.

S selektorjem Kekom se ni razšel v najlepših odnosih. Zameril mu je, da ga ni uvrstil na končni seznam potnikov na Euro 2024, ki je predstavljal slovenski reprezentančni vrhunec po letu 2010, pozneje pa je sporočil, da imata s Kekom različna pogleda na to, na katerem igralnem mestu in s kakšnim slogom bi lahko dal največ izbrani vrsti. Zdaj, ko se je zgodila menjava selektorja, bi se lahko Zajc, ki se mu na Hrvaškem nasmiha naslov državnega prvaka, vrnil v slovensko reprezentanco. "Želim si, da bi bil zraven ter da bi slovenski reprezentanci pomagal s kakovostjo in značajem," je nedavno v hrvaškem podkastu Inkubator dejal Kek.

Na seznamu tudi Sokler? Lovrić poškodovan.

V Angliji v zadnjih tednih blesti in zelo izstopa Benjamin Šeško. Foto: Manchester United Če gre verjeti srbskim medijem, bi se lahko na seznamu med napadalci prvič znašel Ester Sokler. V Srbiji je za Radnički iz Kragujevca v tej sezoni dosegel že 11 zadetkov, ker pa je v podobni formi v tujini še ogromno slovenskih legionarjev, za najbolj odmevno zgodbo skrbita "Otočana" Benjamin Šeško in Žan Vipotnik, ima selektor Kek, kar zadeva izbiro napadalcev, kar nekaj sladkih težav.

Cesar je v igralskih letih največ let nastopal v Italiji, kjer si je pozneje ustvaril tudi dom. Včasih je v Serie A igralo ogromno slovenskih reprezentantov, sčasoma pa se je krog skrčil. V tej sezoni nastopa v italijanskem prvenstvu le še Sandi Lovrić, ki pa nima sreče. Njegova Verona je na zadnjem mestu, sam pa zaradi zdravstvenih težav v mestu Romea in Julije žal ni dočakal tistega, kar je tako pogrešal v Vidmu. Lovrića tako skoraj zagotovo ne bo na seznamu.

Jan Oblak je pod vodstvom Matjaža Keka opravljal vlogo kapetana Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com

Kar zadeva trenutno poškodovane reprezentante, ki so bili tudi na zadnjem spisku Matjaža Keka in so nastopili tudi v zaključku kvalifikacijskega ciklusa za SP 2026, se trenutno s poškodbo mišice ubada Jan Oblak. Kapetan Slovenije bo zaradi tega izpustil sredino tekmo lige prvakov proti Tottenhamu, vprašljiv pa je tudi za nedeljski derbi la lige, ko bo Atletico gostoval pri Realu.

Koliko bo reprezentantov iz 1. SNL?

Svit Sešlar lahko po Olimpiji postane državni prvak še s Celjem. Foto: Jure Banfi Zanimivo bo spremljati, ali bo selektor Cesar uvrstil na seznam tudi katerega izmed igralcev iz 1. SNL. Ponavadi je bil standardni reprezentant kapetan Celja Žan Karničnik, ki se uspešno vrača po daljši odsotnosti zaradi operacije rame, blizu reprezentance je bil po navadi tudi povratnik v slovenski prvoligaški nogomet Svit Sešlar. V spomladanskem delu se je uspešno na zelenice vrnil tudi kapetan Olimpije, vratar Matevž Vidovšek, med napadalci z zadetki – dosegel jih je deset – najbolj izstopa Jaša Martinčič iz Radomelj. Glede na to, da je Cesar prve izkušnje z vodenjem kluba v 1. SNL pridobival v Ljudskem vrtu, pa ni izključeno, da bi, ker pozna njihovo kakovost še toliko bolj, dočakal vpoklic kateri izmed nogometašev Maribora.

Na seznamu ne bo veliko mladih Slovencev, saj bodo vzporedno potekale kvalifikacije za Euro 2027 za igralce do 21 let. Ker želijo mladi Slovenci po slabem vstopu popraviti vtis, članska reprezentanca pa igra le prijateljski tekmi, se bodo mlajši igralci najverjetneje podali v boj za kvalifikacijske točke.

O tem in še čem bodo od 11. ure naprej govorili na Brdu pri Kranju.