Slovenska hokejska reprezentanca bo do konca tedna v pripravah na vrhunec sezone, majsko svetovno prvenstvo v Švici, odigrala prvi pripravljalni tekmi s Poljsko, v začetku prihodnjega tedna jo čaka še ena s Kazahstanom. V ekipi je tudi mladi napadalec Mark Sever, ki zadnjih sedem let igra v deželi letošnjega prvenstva. Zadovoljen je, kako je izkoristil priložnost v končani sezoni med švicarsko člansko elito, zdaj pa želi prepričati tudi selektorja.

Slovenska hokejska reprezentanca je v začetku tedna začela uradne skupne priprave na majsko svetovno prvenstvo. V sklopu teh bo odigrala pet pripravljalnih tekem, prve tri v prihodnjih dneh na Poljskem (petek in sobota proti Poljakom, v torek proti Kazahstancem), kjer je z ekipo tudi 21-letni Mark Sever, za katerim je že sedma sezona v Švici.

Po petih letih pri Klotnu se je predlani preselil k prvoligašu Bielu. Ta ga je sprva posodil Oltnu v drugo kakovostno švicarsko (SL) ligo, kjer je v lanski sezoni in delu letošnje nabiral prepotrebne članske izkušnje. Se mu je pa letos uresničila želja, dobil je več priložnosti za igranje v prvi švicarski članski ligi (NL) z Bielom in jo dobro unovčil. Na 19 tekmah rednega dela se je podpisal pod 11 točk (trije goli, osem asistenc), v boju za četrtfinale pa na dveh tekmah dodal dva zadetka.

"Zelo sem vesel, kako se je na koncu izteklo. Menim, da sem priložnost dobro izkoristil."

Od lani se je naučil veliko, spremenil stvari in izkoristil priložnost med člansko elito

"Zelo sem vesel, kako se je na koncu izteklo. Menim, da sem priložnost v Švici dobro izkoristil. V klubu je prišlo do trenerske menjave, in vsakič ko je nov trener, se lahko pokažeš v novi luči. Zdi se mi, da sem se. Od lani sem se tudi veliko naučil, veliko stvari, ki jih je bilo treba spremeniti, sem spremenil. Glede na vse to mi je trener tudi zelo hitro dal takšno vlogo, ki morda meni malo bolj leži, se pravi ofenzivno, da sem na primer lahko igral v top napadu na power-playu, tako da mi je v roke dal zelo veliko zaupanja," je Sever hvaležen za trenerjevo zaupanje in zadovoljen z opravljenimi spremembami, na katerih je delal že poleti. "Na splošno sem vsako menjavo šel na 100 odstotkov, nobene menjave si nisem vzel "na off", pa tudi mentalno sem postal močnejši." Foto: Guliverimage

"Zagotovo je bilo treba delati precej na fiziki, tako da sem med poletjem veliko časa preživel v fitnesu, malo bolj sem tudi gledal, kaj jem in podobne stvari. Na splošno sem vsako menjavo šel na sto odstotkov, nobene menjave si nisem vzel "na off", pa tudi mentalno sem postal močnejši. V prvi švicarski ligi moraš biti res dobro pripravljen. Tekem je malo več, tudi nasprotniki so precej boljši, na igralcih je več pritiska, tako da sem morda res potreboval tisto leto v drugi švicarski ligi, da sem se malo že naučil spopadati s stvarmi, ki bodo prišle v prvi ligi. Mislim, da sem naredil velik napredek," pravi naš sogovornik.

"Takšne tekme so za mladega igralca zelo pomembne, dobro je, da jih izkusiš"

Tekme, kot sta bili v pre-playoffu z Bernom, so za mlade igralce zelo pomembne, pravi. Foto: Guliverimage Z Bielom so redni del končali na desetem mestu, tako da jih je v boju za četrtfinale pričakal Bern. Začeli so z zmago s 4:3, ob kateri je dvakrat zadel, nato pa so na drugi tekmi v gosteh izgubili z 0:4 in ostali pred vrati napredovanja.

"Takšne tekme so za mladega igralca zelo pomembne, dobro je, da jih izkusiš. V prvi tekmi, ko smo tesno zmagali, so bile stvari videti dobro, imeli smo nadzor velik del tekme, potem pa smo šli v Bern, kjer te pričaka 17 tisoč navijačev, od tega jih je 16 tisoč proti tebi. Ne vem, kako sploh povedati, a nekako ni bilo prave energije, kot da bi nam na neki način zmanjkalo "lakote" po napredovanju. Ko sem prišel na začetku v ekipo, je bil bolj kot to, da se uvrstimo v končnico, cilj ta, da se izognemo bojem, ki odločajo o obstanku in izpadu. In morda se je s tem, ko smo izpolnili tisti cilj, naš nagon, momentom malo ustavil," o razpletu sezone pripoveduje mladi napadalec, ki ima še enoletno pogodbo z Bielom.

Na pomoč do lovorike U21

Sever je ob članski ekipi Biela igral tudi za Olten (25 tekem, 21 točk) v drugi švicarski ligi, pomagal pa tudi ekipi Biela do 21 let do naslova prvakov U-21 Elit. "To je bila ena takšna poslastica za konec. Nekaj fantov, ki smo še dovolj mladi, smo dobili priložnost, da smo šli igrat še za ekipo U21 in zmagali, kar je bila res lepa izkušnja."

Letos je želja še večja

V lanski sezoni je dobil prvo priložnost za dokazovanje v članski reprezentanci, lani spomladi je sodeloval tudi na pripravah za svetovno prvenstvo elite, med katerimi ni skrival velike želje, da bi rojakom lahko pomagal na lanskem prvenstvu v Stockholmu. Na koncu ga med potniki na Švedsko ni bilo, upa pa, da si pribori mesto v reprezentanci za majsko prvenstvo, ki ga bosta gostila švicarski Zürich in Fribourg.

"Morda selektor za spremembe niti nima veliko razloga, a jaz bom dal vse od sebe, saj si res želim biti na prvenstvu. Še bolj kot lani. Rad bi zaigral v Švici, pokazal ljudem, kaj znam,"

"Žal se mi lani želja ni uresničila, je pa fantom uspelo ostati v eliti, tako da morda selektor za spremembe niti nima veliko razloga, a jaz bom dal vse od sebe, saj si res želim biti na prvenstvu. Še bolj kot lani. Rad bi zaigral v Švici, pokazal ljudem, kaj znam. Sam bom zagotovo dal sto odstotkov, na koncu pa bomo videli, kaj bo. Odločitev bo selektorjeva. Se pa zavedam, da kar sem s klubom oddelal v tej sezoni v Švici, je ena zgodba, reprezentanca pa je povsem svoja, druga zgodba. Tu sem, da se dokažem," je odločen Sever, ki iz prve roke dobro ve, koliko se v alpski deželi čuti, da bo gostila hokejsko prvenstvo.

"V Švici se je že pred leti, ko se je vedelo, da bodo gostili prvenstvo, veliko delalo v tej smeri. Sam sem kar v stiku z nekaterimi ljudmi, ki delajo na Švicarski hokejski zvezi, kjer sem opravljal prakso, in se veselijo. Se kar vidi, da bo prvenstvo v Švici. Gre za zelo lepi, veliki dvorani, tako da bo enkratno igrati tam," je sklenil Sever.

Slovenci na SP najprej proti Čehom, za konec proti Italijanom

Slovenija bo prvenstvo igrala v Fribourgu, kjer jo v skupini B čakajo izbrane vrste Češke, Danske, Italije, Kanade, Norveške, Slovaške in Švedske. Slovenci bodo prvenstvo odprli 16. maja proti Čehom, zadnja tekma v skupini pa jih čaka 25. maja proti Italiji, ki se je vrnila med elito.

Skupino A, ki bo prvi del prvenstva odigrala v Zürichu, pa bodo sestavljale Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA.

Spored pripravljalnih tekem Petek, 24. april

Poljska – Slovenija (Tychy) Sobota, 25. april

Poljska – Slovenija (Tychy) Torek, 28. april

Kazahstan – Slovenija (Tychy) Četrtek, 7. maj

19.00 Slovenija – Madžarska (Bled) Sobota, 9. maj

16.20 Avstrija – Slovenija (Celovec)