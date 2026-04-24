Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
24. 4. 2026,
18.04

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Pia Babnik

Petek, 24. 4. 2026, 18.04

28 minut

Golf, Joburg Open, Cape Town

Pia Babnik vodilna po polovici turnirja v Južni Afriki

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Pia Babnik | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenska golfistka Pia Babnik nadaljuje dobre predstave v zadnjih tednih. Potem ko je pred dnevi na turnirju Joburg Open z nagradnim skladom 333.000 evrov zasedla peto mesto, ji dobro kaže še na enem južnoafriškem turnirju. Po polovici odprtega prvenstva Južne Afrike z nagradnim skladom 350.000 evrov je v vodstvu.

Dvaindvajsetletna Ljubljančanka, ki je s petim mestom na Joburg Opnu dosegla svoj najboljši rezultat v posamični konkurenci na turnirjih evropske serije v zadnjih dveh sezonah, je prvi dan v Cape Townu končala z osmimi udarci pod parom, drugi dan pa s šestimi, tako da je s skupnim izkupičkom -14 prepričljivo vodilna.

Najbližji zasledovalki sta Angležinji, in sicer Cara Gainer, 130. igralka s svetovne lestvice ima izid -11, in Esme Hamilton, 363. igralka sveta, z -10.

Za Babnik, 245. na svetovni lestvici, je to 105. turnir serije european tour v karieri. V žepu ima dve zmagi iz leta 2021 ter 19 uvrstitev med prvih deset. Nase je znova opozorila že v začetku marca letos, ko je v Avstraliji zabeležila šesto mesto, novo priložnost za potrditev dobre forme pa bo imela v prihodnjem tednu še na Mavriciju.

V preteklih sezonah je Babnik dosegla nekaj vrhunskih rezultatov predvsem v ekipni konkurenci, 2024 je bila tretja v Rijadu, pred tem pa je zadnjo uvrstitev med prvih pet zabeležila maja 2022 v Franciji oziroma na turnirju Jabra Open, kjer je leto prej zabeležila prvo zmago na evropski turneji.

Pia Babnik
Pia Babnik Pia Babnik golf
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

